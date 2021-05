Gemeinderat Oberhausen

In Oberhausen ist die Stauzielerhöhung ein Aufregerthema

Plus An der Bertoldsheimer Staustufe soll bald zur Probe höher eingestaut werden. Wieso sich die Gemeinde Oberhausen darüber aufregt.

Von Manfred Dittenhofer

Es geht um 20 Zentimeter mehr. Und diese Zentimeter werden bereits seit Jahren diskutiert. Der Kraftwerksbetreiber Uniper will das Wasser an der Staustufe Bertoldsheim um diese Zentimeter höher aufstauen, um mit den Turbinen mehr Strom zu produzieren. Der dort erzeugte Strom wandert in das Eisenbahnnetz. Dort wird mehr Energie benötigt. Ein um 20 Zentimeter höherer Wasserspiegel kann aber auch massive Auswirkungen auf das Umland haben. Das soll nun in einem auf fünf Jahre festgelegten Probebetrieb ermittelt werden.

