Gemeinderat bohrt dicke Bretter

Gemüter erhitzen sich an Öffnung einer Bachverrohrung in Schönesberg und an Behelfsbrückenbauten

Von Norbert Eibel

Schleppend voran kommt der Hochwasserschutz in Schönesberg. Dicke Bretter bohrte der Gemeinderat Ehekirchen in seiner Sitzung am Dienstag bei der Umsetzung des wasserrechtlichen Genehmigungsbescheids zwecks Öffnung der Bachverrohrung am Graben nördlich des Lohgrabens und konnte sich doch nicht auf eine der drei vorgestellten Varianten einigen. Schließlich wurde der Vorschlag von Bürgermeister Günter Gamisch angenommen, die Verrohrung weiter zu prüfen.

Dabei existiert bereits eine Vorplanung eines Ingenieurbüros für die Grabenöffnung. Der wasserrechtliche Genehmigungsbescheid enthält die Auflage, das am Auslass dort eingeleitete Regenwasser vor beziehungsweise an der Einleitungsstelle zurückzuhalten und zu drosseln. Ziel ist es, die Belastung der Gräben zu reduzieren und künftig Hochwasser zu vermeiden. Dafür wird im Bescheid ein Rückhaltevolumen von 210 Kubikmeter gefordert. Das Einstauvolumen wird je nach Variante durch die Grabenöffnung beziehungsweise an anderer Stelle geschaffen. Bei der favorisierten Variante eins (Kosten: 45.000 Euro) werden die Grundstücksgrenzen überschritten, es müssten Privatgrund erworben und einige Bäume gefällt werden. Die Diskussion entzündete sich an Sinn und Unsinn der Verrohrung im Zuge der Flurbereinigung. „Ich verwehre mich gegen die Grabenöffnung“, sagte Josef Karmann. Er befürchtet durch ein stärkeres Gefälle schnellere Fließgeschwindigkeiten und damit Überschwemmungsgefahr für die Unterlieger. Dass sich die Situation verbessern werde, glaubt dagegen Bürgermeister Gamisch. „Wenn man das Rohr aufmacht, ist die Engstelle weg.“ Ursachenforschung zu betreiben, dazu riet Franz Männling. „Wenn es bei der Flurbereinigung einen Grund gab, macht es keinen Sinn, das Rohr jetzt rauszumachen.“

Die Planungen zum Neubau der Brücken über den Allerbach und den Dinkelshausener Arrondierungskanal sind abgeschlossen. Baubeginn wird im Sommer 2020 sein, mit Winterunterbrechung ist eine reine Bauzeit von rund sechs Monaten geplant. Fertigstellung soll zum Frühjahr 2021 sein. Der Bürgermeister informierte die Räte von seinen Gesprächen mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem Ingenieurbüro: Während der Bauphase wird ein temporäres Rohr eingebracht; der Brückendeckel ist ein Fertigteil, über das asphaltiert wird; die bestehenden Brückenteile sind behutsam zu entfernen und neben dem Bachlauf zu zerkleinern; grundsätzlich ist mit dem Aushub wegen der Bachmuschel sorgsam umzugehen, die Tiere müssen von Experten gesichert und wieder eingesetzt werden; es sind ein landschaftspflegerischer Begleitplan und eine Umweltverträglichkeitsprüfung nötig. Kopfzerbrechen bereiten den Gemeinderäten mögliche Umfahrungen der Baustellen. Eine sechs bis sieben Kilometer lange Umleitung über Ehekirchen möchte der Gemeinderat den Betroffenen nicht zumuten. Immerhin, so Günter Gamisch, seien rund 60 Landwirte betroffen. Außerdem sei eine so lange Ausweichstrecke auch wenig ökologisch. Beraten wurde deshalb über Behelfsbrücken. Doch Provisorien kämen sehr teuer. Rund 45.000 Euro nannte der Rathauschef als Größenordnung. Man befinde sich im FFH-Gebiet, wegen des Eingriffs ins Gewässer sei für eine Behelfsbrücke ein Genehmigungsverfahren nötig. Unmöglich fand das Josef Karmann. „Da kommt mir das Grausen. Ich bin dafür, aber ich würde mir von den Behörden wünschen, dass wir das auf dem kleinen Dienstweg und zum Wohle aller regeln könnten.“ Thomas Braun wollte wissen, warum die Errichtung eines Provisoriums bei der Sanierung der Allerbachbrücke auf der Kreisstraße ND12 von Ehekirchen nach Klingsmoos unproblematisch gewesen sei. Die Antwort gab Markus Laumer, Hoch- und Tiefbauchef am Landratsamt: „Ich weiß es nicht, das hängt vom Wasserwirtschaftsamt ab. Aber ich würde Ihnen raten, darauf zu verweisen und zu verhandeln.“

