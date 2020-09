vor 31 Min.

„Gemeindeschwester plus“: Wie sie Senioren im Landkreis helfen soll

Plus Eine Sozialberaterin soll bald aktiv auf ältere Menschen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zugehen und bei Bedarf Hilfe für den Alltag organisieren. Was sind ihre Aufgaben?

Von Claudia Stegmann

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen soll es nächstes Jahr eine Sozialreferentin geben, die Senioren zuhause berät, wie sie bei Bedarf ihren Alltag besser bewältigen können. „Gemeindeschwester plus“ soll die Beraterin heißen, die auf Initiative von Sozialreferentin Elfriede Müller beim Landkreis angestellt werden soll. Das haben die Mitglieder des Gesundheitsausschusses im Kreistag entschieden.

Am Pflegestützpunkt in Neuburg werden Fragen um das Thema Pflege beantwortet

Das Konzept gibt es vom Grundsatz her bereits. Am Pflegestützpunkt in Neuburg werden seit vielen Jahren alle Fragen rund um das Thema Pflege kostenlos beantwortet. Allerdings ist es dafür notwendig, aktiv auf die Mitarbeiter des Pflegestützpunktes zuzugehen.

Das können oder wollen aber einige Menschen nicht. Sie leben meist relativ einsam mit wenig oder gar keinen familiären Bezugspunkten in ihrem Wohnort und können ihre Situation selbst nicht einschätzen. „Und je schlechter es ihnen geht, desto mehr ziehen sie sich zurück“, sagte Christian Kutz, am Landratsamt zuständig für Senioren und Betreuung.

Speziell auf diese Menschen soll nun die Gemeindeschwester zugehen, um herauszufinden, ob sie irgendeine Form von Hilfe brauchen, damit sie weiterhin gut zuhause leben können. „Diese Person sollte auf die Menschen präventiv zugehen, damit man möglichst früh ein Hilfsnetz aufspannen kann, ehe es zu spät ist“, sagte Kutz. Da geht es beispielsweise darum, eine Haushaltshilfe zu organisieren, einen Pflegedienst einzuschalten oder zu beraten, wie das Zuhause barrierefrei umgestaltet werden könnte. Ziel sei es – das betonte auch Elfriede Müller in ihrem Antrag –, dass die Menschen so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden leben könnten.

„Gemeindeschwester plus“: Setzt sich das Angebot im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen durch?

Das Problem bei der Geschichte ist allerdings: Wie kommt die Gemeindeschwester an die entsprechenden Personen heran? Der Datenschutz verbietet eine direkte Ansprache, weshalb Kutz sich vorstellen könnte, über die Bürgermeister Kontakte knüpfen zu können. Sie könnten beispielsweise bei ihren Geburtstagsbesuchen eruieren, ob entsprechendes Interesse an einem Gespräch mit der Gemeindeschwester besteht.

Ob sich das Angebot durchsetzt, wird sich zeigen. Zunächst soll eine Vollzeitkraft eingestellt werden, die sich um eine noch nicht bekannte Modellregion kümmern soll. Bewährt sich das Konzept, sollen weitere Beratungsmitarbeiter eingestellt werden.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen