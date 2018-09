vor 54 Min.

Gemeinsam die Täler und Höhen des Lebens gemeistert

Anni und Anton Polleichtner aus Hatzenhofen feierten Diamantene Hochzeit. Was das Geheimnis von 60 Jahren Eheglück ausmacht

Von Michael Geyer

Rennertshofen-Hatzenhofen „Wir genießen unseren Ruhestand. Uns geht es gut. Wir sind zufrieden“, sagt Anton Polleichtner aus Hatzenhofen und seine Anni lächelt zustimmend. Dabei wissen die beiden ganz genau, dass es auch schon mal schwierigere Zeiten gab. Aber diese Täler in ihrem Leben haben sie immer gemeinsam durchwandert und sind stets wieder auf der Höhe angekommen. Und so ist es auch nach 60 Jahren noch: Anni führt den Haushalt noch selbst und ihr Mann unterstützt sie, wo immer es geht, besonders dann, wenn ihre Beine als Folge einer schweren Erkrankung nicht mehr so recht wollen. Gestern feierten sie im Kreise ihrer Familie Diamantene Hochzeit.

Zu dem seltenen Ehejubiläum gratulierten nicht nur die beiden Kinder Josef und Ingrid mit den beiden Enkelsöhnen Moritz und Philipp. Auch die Nachbarn und Vereinsabordnungen kamen und Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck überbrachte seine persönlichen guten Wünsche und wünschte im Namen der Marktgemeinde viel Glück und Gesundheit für die kommende Zeit.

Wenn man das Ehepaar erzählen hört, sieht man sich in die Nachkriegszeit versetzt, in der es galt, kräftig hinzulangen, um sich etwas aufzubauen und die damals noch herrschende Not zu überwinden. Anton kam als Vertriebener aus dem Böhmerwald, wo er 1932 in Ogfolderhaid im Kreis Krumau geboren wurde und aufwuchs. Anni, Geburtsjahr 1931, ist eine waschechte Hatzenhofenerin. Kennengelernt haben sich die zwei an ihrer gemeinsamen Arbeitsstelle, der Rennertshofener Molkerei in der Trugenhofener Straße. Anton musste als Milchfahrer immer warten, bis er mit seiner Lieferung zum Entladen dran war und vertrieb sich die Zeit bei einem Glas Buttermilch, das er bei Anni, die den Molkereiladen gepachtet hatte, für drei Pfennig kaufte. Nachdem die zwei für einander mehr als Sympathie empfanden, gab es die Milch trotz einer Preiserhöhung nur noch für ein Busserl und das junge Paar war sich bald einig, dass sie ihr Leben gemeinsam verbringen wollten.

Doch bei der standesamtlichen Trauung am 4. September 1958 nachmittags um 5 Uhr in der gemeindlichen Amtsstube in Stepperg warteten sie zuerst einmal vergebens auf Bürgermeister Dunz. Der hatte sich, geschafft von der Feldarbeit, zu einem Schläfchen aufs Kanapee gelegt und den Termin im wahrsten Sinn des Wortes verpennt. Nachdem nach ihm ausgeschickt wurde, stand der Trauung nichts mehr im Wege und am übernächsten Tag vermählte sich das Paar in der Wemdinger Wallfahrtskirche Maria Brünnlein. „Wir hatten damals nicht viel. Das Hochzeitsmahl war im Wallfahrergasthaus, die Hochzeitsfeier in unserem kleinen Häuschen, das mein Vater gebaut hatte. Hochzeitsreise gab es keine. Am Montag gingen wir beide wieder zur Arbeit“, erinnert sich Anni Polleichtner. Aus dem Häuschen an der Egloffstraße war bald Kindergeschrei zu hören, als 1959 Sohn Josef kam und 1961 Tochter Ingrid folgte. Weil er als Milchfahrer mehr Trinkgeld von den Bauern als Lohn bekam, wechselte Anton den Beruf und arbeitete zuerst in der Konsteiner Glashütte, dann beim Bau der Pipeline von Ingolstadt nach Karlsruhe. Schließlich fand er eine Lebensstellung bei einer großen Münchener Baufirma. Anni verdiente als Helferin in der Landwirtschaft dazu.

Dass bei den Polleichtners die Musik zu Hause ist, kommt nicht von ungefähr. „Wir haben das vom Großvater“, sagt Tochter Ingrid Fischer, die den Chor „La Musica“ leitet. Schon Antons Vater spielte als Trompeter auf Hochzeiten im Böhmerwald und auch die beiden Kinder Josef und Ingrid entdeckten schon bald ihre Liebe zur Musik. Sie wurden von ihren Eltern gefördert und bereichern heute das Kulturleben in und rund um Rennertshofen.

