Gemeinsam fremde Welten erobern

Plus Zu Hause mit Freunden oder mit Gleichgesinnten in einem Verein: Brettspiele liegen voll im Trend. Der Neuburger Verein „SpieleND“ ist von acht auf 45 Mitglieder angewachsen. Was macht das gemeinsame Spielen aus?

Der Mars, Nachbarplanet der Erde und ihr im Sonnensystem auch am ähnlichsten, weckt Menschheitsträume. In Science Fiction-Filmen ist der Mars lange schon erobert und zur Schwestererde umgeformt – „Terraforming“ nennt man das. Der Mars, der gerade von Sascha Hein, Julia Heigl, Martin Gerbsch und Hai Pham zur zweiten Erde transformiert wird, befindet sich im Dachgeschoss des Neuburger Jugendzentrums auf einem Spielbrett.

Die vier sind im Verein „SpieleND“, einem Verein für Gesellschaftsspiele, aktiv und beschäftigen sich gerade mit dem Spiel „Terraforming Mars“. Dabei müssen die Spieler die Beschaffenheit des Mars an die Bedürfnisse der Menschen anpassen und den roten Planeten bewohnbar machen. Mit jeweils einem eigenen Konzern treten die Spieler in den Wettstreit und greifen in die drei globalen Parameter Wasser, Temperatur und Sauerstoffgehalt des Mars ein. Ein Strategiespiel, rundenbasiert, bei dem Karten ausgespielt werden. Man kann sich verbünden oder in Konkurrenz treten. Wer den Mars zuerst bewohnbar macht, hat gewonnen.

Spieletage im Jugendzentrum Neuburg

„Terraforming Mars“ ist nur eines von vielen Spielen, die man in dem Verein „SpieleND“ findet. Zwei komplette Schränke sind voll damit. Vereinseigentum, gehegt und gepflegt und von allen Mitgliedern nutzbar.

Seine Heimat hat der Verein im Jugendzentrum gefunden. Dort treffen sich Mitglieder und Interessierte sechs Mal im Monat zu ganz unterschiedlichen Spielen. Drei Termine sind für Brettspiele aller Art eingeplant. An drei weiteren Terminen wird vor allem „Magic: The Gathering“ gespielt, ein Fantasy-Rollen-Kartensammelspiel. Außerdem schleppen die Mitglieder meist noch eigene Spiele an. Die Auswahl ist also riesig.

Der Mars auf dem Spielbrett. Jeder Mitspieler verkörpert einen Konzern, der daran arbeitet, den Mars für Menschen bewohnbar zu machen. Bild: Manfred Dittenhofer

Vorsitzender und Gründungsmitglied ist Sascha Hein. Er erinnert sich an die Zeit vor dem Verein. „Ich habe als Kind immer gerne Gesellschaftsspiele gespielt.“ Im Teeniealter seien die Spiele dann uncool geworden. „Anfang 20 habe ich das Spielen wieder entdeckt, aber das Strategiespiel Risiko war mir dann einfach zu simpel.“ Er fand eine komplexere Weiterentwicklung dieses Spiels in englischer Version, Risk 2210, die es ihm schnell angetan hatte. Auch Freunde fanden das Spiel toll. Mitspieler waren schnell gefunden. „Wir wurden immer mehr und an den Wochenenden war meine Wohnung voll.“

„SpieleND“ heißt der Neuburger Verein

Die Begeisterung für Brettspiele sei ihm im privaten Rahmen über den Kopf gewachsen. „Wir brauchten eine neue Spielstätte. Und dafür wollten wir mit der Gründung eines Vereins den Rahmen schaffen.“

Gesagt, getan. Anfang 2014 formulierte er mit sieben Gleichgesinnten, alle Anfang bis Mitte 30, eine Vereinssatzung. Im März 2014 wurde der Verein mit der ersten Vorstandswahl offiziell gegründet. Seither ist Sascha Hein Vorsitzender des Vereins „SpieleND“ mit Heimat im Jugendzentrum. Aus anfangs acht wurden inzwischen 45 Mitglieder im Alter zwischen 15 und Mitte 50.

Sascha Hein, der Vorsitzende des Neuburger Vereins vor einem der beiden Schränke, randvoll mit Brett- Strategie und Gesellschaftsspielen. Bild: Manfred Dittenhofer

Und Sacha Hein hat zu Hause wieder mehr Platz für seine Familie. Seine Kinder führt er auch schon in die Welt der Brettspiele ein. Denn Gesellschaftsspiele seien eine Vorbereitung auf das Leben, so Hein, und würden viele Kompetenzen schulen.

Wer interessiert ist, kann jederzeit vorbeischauen. Die Termine stehen auf der Website. Und auch auf Facebook ist der Verein vertreten. Kontakte zu anderen Spielvereinen in der Region sind vorhanden oder werden noch aufgebaut. Und davon gibt es laut Sascha Hein jede Menge. In Ingolstadt zum Beispiel gibt es den Regionalverband des deutschlandweit agierenden Vereins Ali Baba.

https://www.spiele-nd.de