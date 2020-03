11.03.2020

Gemeinsam für Frauenrechte

Katholischer Frauenbund feiert ökonomischen Wortgottesdienst für Simbabwe

Der Katholische Frauenbund Neuburg gestaltete anlässlich des Weltgebetstages am 6. März in der Studienkirche einen ökumenischen Wortgottesdienst, unterstützt von Frauen aus den Neuburger Kirchen. Seit über 100 Jahren engagieren sich Frauen über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg an diesem Tag besonders für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft.

„Steh auf und geh!“ – dieser Titel war gleichzeitig Aufforderung und galt dieses Jahr besonders den Frauen in Simbabwe, dem krisengeplagten Land im südlichen Afrika. Die Lebensbedingungen dort sind schlecht: überteuerte Lebensmittel, steigende Inflation und jahrelange Korruption erschweren den Alltag der Bevölkerung.

Besonders schwierig ist die Lage der Frauen in Simbabwe. Offiziell garantieren die Gesetze die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Dennoch dominieren – vor allem auf dem Land – noch immer Polygamie, Zwangsverheiratung und andere Diskriminierungen. Die Frauen aus Simbabwe haben für den Weltgebetstag den Bibeltext aus Johannes 5 zur Heilung eines Kranken ausgelegt: „Steh auf! Nimm deine Matte und geh!“, sagt Jesus darin zu einem Kranken. Gott öffne damit Wege zu persönlicher und gesellschaftlicher Veränderung, lautete die Botschaft.

Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte Gemeindereferentin Anne Strahl Annabella, eine junge Frau aus Simbabwe, in ihrer Muttersprache. Sie lebt seit einigen Jahren in Neuburg und arbeitet im sozialen Bereich. Auch Eva Keller betete mit den Frauen in der Studienkirche. Sie lebte und arbeitete 20 Jahre in Simbabwe und zeigte so ihre Solidarität zu ihrer zweiten Heimat.

Melodien mit Texten aus Simbabwe sowie deutsche Texte interpretierte die Musikgruppe St. Peter. Im Pfarrsaal St. Peter berichtete außerdem Magdalena Henrichs in einem Bildervortrag über das Land im südlichen Teil Afrikas und das Leben der Menschen vor Ort. (nr)

Themen folgen