Georgier feiern Frankreich

Kunstlieder und Chansons im Ingolstädter Festsaal

Das Abonnement Plus Konzert des Georgischen Kammerorchester Ingolstadt am Donnerstag, 22. März, um 20 Uhr im Festsaal feiert Frankreich und schöpft aus seinem Musikrepertoire, seinen Kunstliedern und unverwechselbaren Chanson-Schätzen. Die Interpretin des Abends ist die Sopranistin Maria Rosendorfsky. Die Konzerteinführung mit Marco Frei findet um 19.10 Uhr statt.

Unter der Leitung von Timo Handschuh, Generalmusik-Direktor am Theater Ulm, gestaltet sie den gewichtigen Liederzyklus „Les nuits d’été“ op.7 von Hector Berlioz. Außerdem bringt sie das Lied „Je te veux“ von Erik Satie und Chanson-Klassiker von Edith Piaf zu Gehör. Abgerundet wird der frankophile Reigen durch die „Pavane couleur du temps“ (Adagietto) für Streicher von Frank Martin, Jean Françaix‘ „Symphonie d’archets“ sowie die „Gymnopedie“ Nr. 1 von Erik Satie.

Der Liederzyklus „Les nuits d’été“ aus dem Jahr 1834 gilt als das lyrische Meisterwerk von Hector Berlioz. Doch der Titel ist irreführend. Statt um laue Sommernächte kreisen die vertonten Werke um Tod und Todesahnung, Melancholie und Schwermut. Dagegen zeigen sich die Orchesterwerke von Jean Françaix vielfach konfliktfrei. Mit seinen „Gymnopédies“ und den „Gnossiennes“ von 1888/90 gilt Eric Satie als Vorreiter der Minimal Music, wobei Einfachheit und Klarheit entscheidend sind. Das erotisch-sentimentale Lied „Je te veux“ des Komponisten von 1903 hat indessen die französische Chanson-Kultur geprägt. Ein Vergleich mit den Chansons von Edith Piaf verrät dies im besonderen Maß.

Die in Wien geborene Maria Rosendorfsky studierte am dortigen Konservatorium Solo- und Liedgesang sowie Musikalisches Unterhaltungstheater. Die Sopranistin steht für eine staunenswerte Vielfalt an Rollen und Genres. Neben Oper und Operette widmet sie sich der Neuen Musik und Sakralwerken. Sie gastierte unter anderem an der Wiener Staatsoper, der Volksoper Wien und am Staatstheater am Gärtnerplatz in München. Von 2004 bis 2006 war Maria Rosendorfsky Ensemblemitglied des Theater Ulm, wo sie seit 2013 wieder wirkt.

Timo Handschuh ist seit der Spielzeit 2011/2012 Generalmusikdirektor am Theater Ulm, wo er Musiktheater-Premieren wie „Madam Butterfly“, „Carmen“, „Turandot“ und „Lohengrin“ dirigierte. Seit 2012 bringt er im „Ulmer Bruckner-Zyklus“ die großen Sinfonien des Komponisten im Ulmer Münster und CCU zur Aufführung. Von 2002 bis 2011 war er Mitglied der Staatsoper Stuttgart. (nr)

www.gko-in.de