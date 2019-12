vor 49 Min.

Georgier spielen in Burgheim

Neujahrskonzert im Pfarrsaal

Zentrales Thema des CSU-Ortsverbandes Burgheim sind derzeit die Kommunalwahlen im März 2020. Doch Schatzmeister Hans Schlüter kümmert sich auch um Kulturelles. Ihm ist es seit vielen Jahren eine Herzensangelegenheit, mit seinen Mitstreitern das Burgheimer Neujahrskonzert zu organisieren. Es findet 2020 am Samstag, 11. Januar, im Burgheimer Pfarrsaal statt. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Die Basis für den hochkarätigen Musikabend sind die guten und freundschaftlichen Kontakte von Hans Schlüter zum Georgischen Kammerorchester in Ingolstadt. Der Klangkörper, Solisten und die Sängerin Keta Nino gestalten diesmal den Konzertabend in Burgheim. Das Georgische Kammerorchester leitet David Tsadaia. Die Musiker spielen diesmal Werke von Georg Friedrich Händel, Christoph Willibald Gluck, Antonio Vivaldi und Sulchan Zinzadse. Keta Nino lässt ihre Stimmbänder für Arien von Giacomo Puccini, sowie Gassenhauer aus Musicals von George Gershwin schwingen. Die Sängerin lebt in Italien und studierte dort an der Giuseppe Verdi-Hochschule klassischen Gesang. Sie sang an den Opernhäusern in Turin und Mailand und glänzte mit Rollen in Barbier von Sevilla oder Aida. Keta Nino gewann in diesem Jahr auch verschiedene Wettbewerbe.

Der bunte Musikstrauß aus Klassik, Oper und Musical verspricht gleich zum Jahresauftakt ein musikalischer Leckerbissen für Burgheim zu werden. Dazu wird edler Wein angeboten. Die Eintrittskarten zum Preis von 25 Euro gibt es ab dem heutigen Montag, 9. Dezember. (pm)

gibt’s bei der Raiffeisenbank und der Sparkasse Burgheim. Bequemer geht es per Onlinebanking. Nach Bezahlung des Eintrittspreises auf das Konto der CSU Burgheim, IBAN: DE08 7216 9756 7501 5200 40, liegt die Eintrittskarte für den Besucher an der Abendkasse bereit.