Gerecht ist, was gleiche Chancen schafft

Doris Rauscher spricht bei der SPD

Mit Elan und Zuversicht will der SPD-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen in die kommenden zwölf Monate gehen. Bei der Kreisdelegiertenkonferenz in Sinning zog Kreisvorsitzender Werner Widuckel eine insgesamt positive Situation der SPD im Landkreis. „Trotz eines enttäuschenden Landtagswahlergebnisses können wir mit Zuversicht auf die nächsten Monate blicken“, teilte Widuckel in einer Pressemitteilung mit. Er verwies dabei auf die angelaufenen Vorbereitungen zu den Kommunalwahlen im kommenden Jahr und eine Fülle von Veranstaltungen, etwa zur Zukunft Europas, zur wachsenden Bedeutung von Frauen in der Politik und zur Sozialpolitik. Die SPD im Landkreis sei inhaltlich und personell gut wahrnehmbar und präsent, wozu auch der Landratswahlkampf beigetragen habe.

Als Gast referierte die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Doris Rauscher, zum Sozialstaat der Zukunft. Dieser müsse sich stärker auf die Verbesserung der Chancengleichheit in der Gesellschaft konzentrieren und dürfe nicht nur Geld verteilen. Als besondere Schwerpunkte nannte Doris Rauscher die Bekämpfung von Kinderarmut durch eine einheitliche Kindergrundsicherung, hochwertige Betreuungseinrichtungen und Bildungschancen sowie die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Sozial- und Pflegeberufen. „Mit guten Entwicklungsmöglichkeiten für alle Kinder entscheiden wir über die Zukunft von uns allen. Mit den Arbeitsbedingungen in der Pflege entscheiden wir, was uns die Betreuung von kranken und pflegebedürftigen Menschen Wert ist“, betonte sie. So könne der Sozialstaat die Lebens- und Arbeitsbedingungen konkret verbessern, ohne Jung und Alt gegeneinander auszuspielen. „Ein starker Sozialstaat sorgt für den Zusammenhalt der Gesellschaft und ist keine überflüssige Belastung“, schloss sie ihre Ausführungen.

In der anschließenden Diskussion wurde nicht nur eine breite Zustimmung deutlich, sondern auch eine Verbindung zwischen Sozialpolitik und Klimaschutz hergestellt. Der Klimawandel sei auch eine Herausforderung, die sozial gerecht gestaltet werden müsse, was bei den Mieten, der Mobilität und den Energiepreisen sehr deutlich werde. Allerdings sei verhinderter Klimaschutz auch die sozial ungerechteste Lösung. (nr; Foto: SPD)

