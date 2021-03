07:04 Uhr

Geriatriezentrum und Kreiskrankenhaus: Besuche im Krankenhaus wieder möglich

Patienten in den Geriatriezentren Neuburg und Ingolstadt sowie im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen können wieder Angehörige empfangen. Allerdings gibt es strenge Hygieneauflagen.

Niedrige Inzidenzzahlen im Landkreis und eine überschaubare Anzahl an Corona-Patienten – dies sind die Gründe, die die Leitung der Kliniken in Schrobenhausen und in den Geriatriezentren in Neuburg und Ingolstadt zur vorsichtigen Öffnung für Besucher bewegten. Ein ausgeklügeltes Hygienekonzept schafft hierzu Sicherheit.

Geriatriezentrum in Neuburg: Öffnung für Besucher ein logischer Schritt

„Der Kontakt zu den Angehörigen ist ein wichtiger Bestandteil der Genesung“, erklärt Einhard Springer, Chefarzt des Geriatriezentrums mit den Standorten Neuburg und Ingolstadt. Gerade in einer Reha-Einrichtung, in der die Menschen häufig mehrere Wochen verbringen, sei der persönliche Austausch sehr wichtig, so der Mediziner. Und auch im Kreiskrankenhaus sieht man dies ähnlich. „Die Öffnung für Besucher ist bei der aktuellen Lage in unseren Häusern und in der Region der nächste logische Schritt“, fügt Dr. Martin Schreiber, ärztlicher Leiter der Kreisklinik, hinzu.

Aus diesem Grund hat sich die Leitung beider Einrichtungen zu einer Lockerung des Besuchsverbots entschieden. Der Pandemiebeauftragte, Dr. Markus Schmola, hat in Zusammenarbeit mit dem hausinternen Hygieneteam eine Regelung gefunden, mit der die Sicherheit der Mitarbeiter und Patienten trotz drohender Virus-Mutationen gewährleistet ist. „Entscheidend ist, dass der Besucher nur mehr mit einem negativen Corona-Testergebnis den Patienten sehen darf. Dies kann ein PCR-Test sein, der nicht älter als 72 Stunden ist oder ein Antigen-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Zusätzlich darf pro Patient nur eine vorher angemeldete Bezugsperson besuchen.“, so Schmola.

Kreiskrankenhaus und Geriatriezentrum: Besuche unter Hygienemaßnahmen

Neben den allgemein bekannten Hygienemaßnahmen, wie Abstand halten und FFP-2-Maske tragen, ist dieses Vorzeigen eines negativen Testergebnisses eine neue Maßnahme, um die Häuser weiterhin Corona-frei zu halten. „Wir möchten den Spagat schaffen – zwischen ersehnten Lockerungen, die beim derzeitigen Corona-Geschehen im Landkreis auch möglich sind, und der größtmöglichen Sicherheit für unsere Patienten und Mitarbeiter.“, erklärt der Geschäftsführer, Dr. Holger Koch.

Eine große Hürde sollten die Testungen laut Dr. Koch nicht darstellen: „In unserem Testzentrum in Mühlried dauert es aktuell durchschnittlich 0,8 Tage, bis man sein Testergebnis erhält. Daher sollte die Organisation für den Angehörigen im Vorfeld des Krankenbesuchs unproblematisch möglich sein. Wichtig ist es, zu verstehen, dass wir uns nicht zu sicher sein dürfen. Trotz der voranschreitenden Impfungen und der derzeit niedrigen Inzidenzen müssen wir uns ins Gedächtnis rufen, dass in unseren Häusern hauptsächlich vulnerable Gruppen behandelt werden, für deren Sicherheit alle Beteiligten Verantwortung tragen – daran hat sich nichts geändert.“ (nr)

