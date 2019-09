vor 11 Min.

Gericht: Horrorfahrt wegen umgekippter Flasche

32-Jähriger durchbricht Absperrung und rast mit zersplitterter Scheibe in Gegenverkehr. Auf der Anklagebank tischt der Mann eine unglaubwürdige Geschichte auf.

Von Alexandra Jost

Entweder war ein 32-jähriger Neuburger „total betrunken oder voll mit Drogen oder Medikamenten“, vermutete Amtsrichter Christian Veh als Ursache für eine wahre Horrorfahrt. Nachdem der Mann eine Absperrung durchbrochen hatte, war er mit zersplitterter Windschutzscheibe weitergefahren und hätte um ein Haar einen entgegenkommenden Wagen frontal gerammt. Die Erklärung des Mannes für diesen Ausraster klang vor Gericht allerdings ziemlich unglaubwürdig.

Im März dieses Jahres war der Angeklagte mit seinem Auto auf dem Heimweg von Ingolstadt, als er nach dem Kreisel bei Bergheim in Richtung Staustufe abbog. Eine Straßensperrung habe sein Mandant nicht gesehen, erklärte Verteidiger Stefan Roeder. Als Grund dafür gab er an, dass plötzlich der Rucksack mit einer Colaflasche vom Beifahrersitz in den Fußraum gefallen sei. Der 32-Jährige habe die Flasche während der Fahrt aufheben wollen und plötzlich habe es gekracht. Der Mann hatte ein Absperrgitter gerammt. Zu diesem Zeitpunkt war die gesamte Straße vom Grünauer Kreisel bis zum Kreisel bei Bergheim wegen Baumfällarbeiten komplett gesperrt.

Vor Gericht erzählt der Mann seine Version der Geschichte

„Aus Angst und Schrecken“, so Roeder, sei der 32-Jährige einfach weitergefahren, obwohl bei dem Crash die ganze Windschutzscheibe gesplittert war. Die nächste Absperrung beim Grünauer Kreisel habe er einfach auf dem Grünstreifen umfahren. Durch die fehlende Sperre waren weitere Fahrzeuge in die Gefahrenzone gefahren. Nur durch die schnelle Reaktion des Waldarbeiters, der sofort alle Maschinen gestoppt hatte, war niemand durch gefällte Bäume zu Schaden gekommen.

Anschließend raste der 32-Jährige weiter in Richtung Südpark. Auf der Südumgehung geriet er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn, als ihm ein Fahrzeug entgegenkam. Erst „im allerletzten Moment“, so schilderten es die Insassen des anderen Autos, lenkte der Angeklagte wieder auf die eigene Spur. Den Fahrer konnten die beiden Zeugen aufgrund der zersplitterten Scheibe nicht erkennen.

Der Angeklagte entschuldigt sich im Gericht

Vor Gericht ließ der 32-Jährige nun über seinen Verteidiger erklären, dass die Getränkeflasche im Fußraum wieder ausgelaufen sei, er sich hinuntergebeugt habe und so auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Auch deswegen hielt der Mann aber nicht an. Nach einem Presseaufruf konnte der Fahrer aufgrund von Zeugen ermittelt werden. Der Angeklagte entschuldigte sich im Gerichtssaal bei den Insassen des entgegenkommenden Wagens. Den Schaden an dem Absperrgitter in Höhe von 177 Euro hat er schon beglichen. Nichtsdestotrotz glaubte Staatsanwältin Miriam Hüller die Version des 32-Jährigen nicht. Zugute hielt ihm die Anklagevertreterin, dass er eingeräumt hat, das Fahrzeug gefahren zu haben. Außerdem hat er keine Vorstrafen. Dennoch forderte Hüller wegen der zwei „sehr gefährlichen Vorfälle“ 120 Tagessätze à 50 Euro sowie eine Führerscheinsperre von weiteren zwölf Monaten, wie bereits im Strafbefehl festgesetzt. Verteidiger Stefan Roeder wollte das Geständnis mehr gewürdigt sehen und beantragte nur 90 Tagessätze und lediglich acht Monate Führerscheinentzug. „Meiner Meinung nach haben Sie was eingeschmissen oder waren besoffen. Sie waren abgelenkt und deshalb ist es keine vorsätzliche Tat“, war Amtsrichter Christian Veh überzeugt. Er verurteilte den 32-Jährigen wegen fahrlässigen Eingriffs in den Straßenverkehr und Unfallflucht zu 90 Tagessätzen à 50 Euro (4500 Euro). Die Fahrerlaubnis wird ihm für elf Monate entzogen. Das Urteil ist rechtskräftig.

