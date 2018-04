vor 34 Min.

Gericht: Werden sich Stadt und Ex-Angestellter einig?

Ein leitender Mitarbeiter der Stadt Neuburg hat Klage gegen seine Kündigung eingereicht. Welcher Vergleich in einer Gütesitzung erarbeitet wurde.

Von Dorothee Pfaffel

Einem ehemaligen leitenden Angestellten der Stadt Neuburg war Anfang des Jahres fristlos gekündigt worden. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling hatte die dringliche Anordnung persönlich vollzogen (wir berichteten). Der Mann wollte die Kündigung aber nicht einfach so hinnehmen und reichte Klage ein. Am Mittwoch fand am Arbeitsgericht in Ingolstadt eine Gütesitzung statt.

Markus Kuner, Rechtsanwalt der Stadt Neuburg, trug vor, was dem leitenden Angestellten vorgeworfen wird: Der Mann soll während seines Urlaubs oder bei Krankheit Überstunden aufgeschrieben haben. Außerdem soll er unerlaubt Gebrauchs- und Betriebsmittel, wie zum Beispiel Öl und Reinigungsmittel, eingekauft und diese für private Zwecke verwendet haben. Für den Einkauf sei er zum einen nicht zuständig gewesen, führte der Anwalt aus, und zum anderen seien die Mittel in Mengen angeschafft worden, die für einen Betrieb nicht üblich, da zu gering, seien. Man habe die Mittel auch später nicht vor Ort gefunden, sagte Kuner. Als weitere Beispiele nannte der Anwalt ein Marderspray, das gekauft worden sei, obwohl die Fahrzeuge der Stadt alle mit einem elektronischen Marderschutz ausgestattet seien, und Wischerblätter, die zwar nicht für die Fahrzeuge der Stadt, aber für das private Fahrzeug des ehemaligen Angestellten passten. Zudem warf die Stadt Neuburg dem Mann vor, eine betriebseigene Motorsäge ohne Genehmigung mit nach Hause – und in diesem Fall sogar mit ins Ausland – genommen zu haben. Auch ein Fernglas soll er vom Arbeitsplatz entwendet haben.

Der ehemalige leitende Angestellte soll inzwischen schriftlich und mündlich zur Sache Stellung genommen haben. Aber die Verdachtsmomente beziehungsweise den Vorwurf der Unterschlagung habe er damit nicht ausräumen können, so der Rechtsanwalt der Stadt. „Das Vertrauen ist unwiderruflich zerstört.“

Laut Hubert Graf, Anwalt des klagenden Angestellten, hat sein Mandant die Stunden nur aufgeschrieben, weil bis dahin nicht geklärt gewesen sei, wie die regelmäßige Mehrarbeit des Mannes vergütet würde. Der Einkauf habe sehr wohl zu dessen Aufgaben gehört, betonte der Anwalt. Außerdem gebe es im Betrieb eine Dienstanweisung, die besagt, dass Gegenstände von der Arbeit mit nach Hause genommen werden dürften. Das Fernglas habe der Angestellte nur eingesteckt, um es vor Diebstahl zu schützen, sagte Graf anstelle seines abwesenden Mandanten. Ohnehin seien die entwendeten Gegenstände wieder da.

Am Ende der Gütesitzung gaben beide Seiten zu verstehen, dass eine Einigung vorstellbar sei. Richterin Karolina Schönleben hielt als Bedingungen für den Vergleich fest: Die Vorwürfe werden nicht aufrecht erhalten. Statt einer fristlosen Kündigung gibt es eine „ordentliche Arbeitgeberkündigung aus betrieblichen Gründen“ zum 31. März. Der Mann soll ein wohlwollendes, qualifiziertes Arbeitszeugnis bekommen sowie eine Abfindung von 3500 Euro. Dieser Vergleich wird erst rechtswirksam, wenn ihn keine der beiden Seiten bis 16. Mai widerruft. Die Stadt Neuburg muss erst in einer Ausschusssitzung darüber beraten. Wie die Richterin in der Gütesitzung anmerkte, liegen gegen den leitenden Angestellten noch zwei anonyme Anzeigen vor.

