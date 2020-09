vor 1 Min.

Gerücht um Maskenpflicht: Das sagt Metzger Schmid aus Neuburg

Plus Es kurieren Geschichten, wonach etwa Metzgereien empfindliche Strafen gezahlt haben, weil deren Kunden keine Maske getragen haben. Darunter ist auch Metzger Schmid aus Neuburg-Feldkirchen. Der kann darüber aber nur lachen.

Von Claudia Stegmann

25.000 Euro – soviel Bußgeld soll Metzger Hans Schmid aus dem Neuburger Stadtteil Feldkirchen bezahlt haben, weil in seinem Laden Kunden ohne den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz eingekauft haben sollen. Und die Verkäuferin, die diesen Kunden bedient hat, soll darüber hinaus mit weiteren 5000 Euro bestraft worden sein.

Ist dieser Vorfall wirklich so geschehen oder nur den Gedanken eines Fantasten entsprungen?

Gerüchte in Neuburg: Metzgerei-Kunden sollen keine Maske getragen haben

Hans Schmid hört diese Geschichte nicht zum ersten Mal. „Bestimmt 20 Leute haben mich darauf schon angesprochen“, erzählt er. Das genannte Bußgeld sei bislang aber nicht so hoch gewesen: Mal seien es 5000 Euro, mal 20.000 Euro gewesen, die er angeblich berappen musste. „25.000 Euro ist bislang die höchste Summe, die ich gehört habe“, sagt er und lacht.

Das Lachen ist dem Metzgermeister nicht vergangen. Denn an dem Gerücht ist überhaupt nichts dran. Weder hätten er noch irgendeine seiner Verkäuferinnen eine Strafe bezahlen müssen. Woher das Gerede kommt, könne er sich selbst nicht erklären. Auch andere Metzgereien im Landkreis seien in diesem Zusammenhang genannt worden. Aufgetaucht seien die Gerüchte zum ersten Mal wohl in den sozialen Medien im Internet. Von dort aus haben sie sich dann ungeprüft und ungehindert weiterverbreitet.

Auch der Neuburger Rundschau liegt eine Mail vor, wonach es „allenthalben Gerüchte“ gebe, „dass Geschäftsinhaber mit empfindlichen Geldstrafen belegt wurden, weil Kunden ohne Maske das Geschäft bzw. die Gastwirtschaft betreten haben“. „Im ganzen Landkreis geht das rum“, heißt es in der Mail, in der auch die Rede von einer Metzgerei im südlichen Landkreis, von einer Autowerkstatt und von Gaststätten die Rede ist.

Das Gerücht setzt voraus, dass es in den entsprechenden Geschäften und Lokalen renitente Masken-Gegner gibt, die partout keinen Mund-Nasen-Schutz tragen wollen. Solche Kunden hatte Metzger Schmid allerdings noch nie in seinem Laden. „Unsere Kunden halten sich vorbildlich an die Vorschriften“, sagt er. Alle Kunden würden eine Maske tragen – und wenn jemand mal seine eigene vergessen hat, könne er in der Metzgerei eine kaufen. Nur zwei Kunden seien bislang davon abgewichen; diese hätten jedoch wegen Asthma keine Maske tragen können, was sie mit einem Attest auch nachgewiesen hätten.

Maskenpflicht: Verweigerern droht Bußgeld von 150 Euro

Auch seine Mitarbeiter würden alle ausnahmslos eine Maske tragen. Dementsprechend habe es noch nie Probleme gegeben – weder mit Kunden, noch mit der Behörde.

Die Behauptung, dass angeblich mehrere Unternehmer hohe Geldstrafen hätten bezahlen müssen, weil ihre Kunden keine Maske getragen haben, entbehrt jeder Grundlage. Denn ein Geschäftsinhaber kann dafür überhaupt nicht belangt werden, dementsprechend kann er auch kein Bußgeld erhalten. Das regelt die bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Nur der Masken-Verweigerer selbst kann dafür verantwortlich gemacht werden – allerdings nur, wenn in diesem Augenblick auch jemand da ist, der das Bußgeld aussprechen könnte. Es müsste also beispielsweise die Polizei gerufen werden, was in den vergangenen Monaten nach Auskunft des Landratsamtes in „vereinzelten Fällen“ gemacht wurde. 150 Euro sind dann fällig.

Ansonsten bleibt den Geschäftsleuten nichts anderes übrig, als von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen. „Wenn jemand keine Maske aufsetzen würde, dann würden wir ihn nicht bedienen und er müsste wieder gehen“, sagt Hans Schmid.

