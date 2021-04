Geschichte in Neuburg: Bestattung der Herzogin Maria Amalie jährt sich

Die Beisetzung der Herzogin Maria Amalie am 23. April 1831 in der Neuburger Hofkirche geschah auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin – sie hatte nämlich explizite Anweisungen hinterlassen.

Am späten Abend des 23. April 1831 bewegte sich ein feierlicher Trauerzug vom Schloss zur Hofkirche. Unter großer Anteilnahme der Neuburger Bevölkerung erwies man mit diesem streng zeremoniellen Leichenkondukt der allseits beliebten und tief verehrten Herzoginwitwe Maria Amalie, die drei Tage zuvor nach mehrmonatiger Krankheit im Alter von 73 Jahren verstorben war, die letzte Ehre. Trauer und Wehklagen waren groß, trug man doch mit der toten Herzogin auch die letzte fürstliche Hofhaltung zu Grabe. Fast 36 Jahre lang hatte das Schloss als Witwensitz von Herzogin Amalie den glanzvollen Mittelpunkt der ehemaligen Residenzstadt gebildet. Niemand wusste, was nun mit dem Schloss geschehen würde.

Den fürstlichen Leichenzug führten die Bediensteten des in Neuburg ansässigen Adels an, die mit ihrer Livrée, der hausspezifischen Dienstuniform, bekleidet waren. In ihren Händen trugen sie brennende Fackeln. Ihnen folgten die Mitglieder der Bruderschaften, die Geistlichen sowie die Haus-Offizianten mit dem Hof-Sekretär, welche unmittelbar vor dem Sarg einhergingen. Der Sarg, der abwechselnd von acht Magistratsräten und acht Gemeindebevollmächtigten getragen wurde, war mit dem herzoglichen Wappen der Verstorbenen sowie ihren Insignien und Damenorden geschmückt. Die Livrée-Dienerschaft von Herzogin Amalie begleitete die Bahre mit brennenden Fackeln. Unmittelbar hinter dem Sarg ging Graf von Wittgenstein, der Obersthofmeister der Verstorbenen. Dahinter hatten sich die Mitglieder des Adels, des Appellationsgerichts, des Offizier-Corps, der Lokalbehörden und die Honoratioren der Stadt formiert. Auf der gesamten Strecke, die der Trauerzug bis zur Hofkirche zurücklegte, standen Männer des Militärs und der bürgerlichen Landwehr Spalier.

Fürstengruft in Neuburg: Testament bestimmt „Familien-Gruft“ als ewige Ruhestätte

Die Beisetzung der verstorbenen Herzogin in der Fürstengruft der Hofkirche geschah auf ihren eigenen Wunsch hin. So hatte sie in ihrem drei Jahre zuvor verfassten Testament auch genaue, ihr Ableben betreffende Anweisungen hinterlassen: „Die Eröffnung meiner Leiche verbitte ich förmlich; sie darf auf keine Weise gestattet werden. 3 Tage soll mein Körper liegen bleiben, alsdann soll er in mein Ordens-Kleid als Scholarin gekleidet in einem hölzernen Sarg entweder in der Familien-Gruft in Neuburg an der Donau, wenn ich allda sterben sollte, oder in dem Kirchhof des Orts, allwo ich sterben werde, ohne alles Gepränge still begraben werden. Von meinem Hofstaat soll nur die Trauer 3 Wochen dauern und statt Schwarz in ganz weißer Kleidung. Alles was in meinen Anhängsäcken bei meinem Absterben gefunden wird, soll mit mir begraben werden – so wie die Ringe, die ich bis an den Tod an denen Finger trug – sollen mir gelaßen werden.“

Die Bezeichnung „Familien-Gruft“, die Herzogin Amalie in ihrem Testament für die Fürstengruft der Hofkirche verwendete, kam nicht von ungefähr. Schließlich floss in den Adern der gebürtigen sächsischen Prinzessin sowohl von väterlicher als auch von mütterlicher Seite her pfalz-neuburgisches Blut. Herzog Wolfgang Wilhelm, der Vollender der Hofkirche und Erbauer der Fürstengruft, war ein Ahnherr von Herzogin Amalie.

Sarkophag von Herzogin Amalie in der Fürstengruft der Neuburger Hofkirche. Foto: Margit Vonhof-Habermayr

König Ludwig I., der Neffe von Herzogin Amalie, setzte sich in einem Punkt über den letzten Willen seiner „vielgeliebten Frau Tante“ hinweg: Statt der von ihr gewünschten stillen Beisetzung „ohne alles Gepränge“ ließ der König bereits während des Krankenlagers der todkranken Herzogin dem Bürgermeister der Stadt Neuburg durch seinen königlichen Oberstzeremonienmeister-Stab genaue Instruktionen zukommen, wie beim zu erwartenden Tod seiner herzoglichen Tante zu verfahren sei. Die in München getroffenen Anordnungen ließen keinen Zweifel daran, dass nicht nur die Beisetzung in der Hofkirche, sondern bereits die Aufbahrung der Herzogin im Schloss nach einem streng geregelten Hof-Zeremoniell zu erfolgen hatte, um ihrem hohen Rang als enges Mitglied der bayerischen Königsfamilie gerecht zu werden.

Ein kleines Gemälde eines unbekannten Malers aus dem Besitz des Historischen Vereins, das die Aufbahrung der toten Herzogin im Schloss zeigt, beweist, dass man die einzelnen Punkte der königlichen Instruktionen genauestens befolgte. In einem schwarz verhängten und mit Wandleuchtern versehenen Raum ruht der in ein Ordenskleid gewandete Leichnam auf einem mehrstufigen, von unzähligen brennenden weißen Kerzen beleuchteten Katafalk. Herzogin Amalie war auf ihren Wunsch hin mit einem Kreuz in den Händen gestorben, das man nun auch der Toten in die Hände gelegt hat. Gut erkennbar ist der geforderte Altar, „woran im Vormittag von 8 bis 11 Uhr in geeigneten Zwischenräumen heilige Messen gelesen werden. Bethstunden können von Morgens bis Abends durch Geistliche, durch die dortigen Hofbediensteten und den anderen sich anbietenden Individuen gehalten werden.“ Wie vorgeschrieben eskortiert eine Ehrenwache den aufgebahrten Leichnam, und es sind zu Füßen der Verstorbenen ihre herzoglichen Insignien sowie ihre Ordenszeichen ausgestellt.

Herzogin Maria Amalie in Neuburg: Die letzte fürstliche Beisetzung in der Hofkirche

Was die eigentliche Beisetzung von Herzogin Amalie an diesem 23. April 1831 in der Hofkirche betraf, so ließ König Ludwig I. den Verantwortlichen freie Hand und vertraute auf die Einhaltung der Zeremoniells. Wörtlich heißt es in seinem Schreiben vom 4. April: „Die gottesdienstliche Feyerlichkeit in der Hofkirche bemißt sich in Hinsicht des Katafalks, der dabey nöthigen Beleuchtung u.v.a. ausschließlich auf die der Hofkirche zu Geboth stehenden Hilfsmittel, sowohl an Geistlichkeit als an allen andern erforderlichen Trauerrequisiten, um die Feyerlichkeit mit dem gehörigen Anstande zu vollziehen.“

Zuletzt äußerte König Ludwig I. in seinem Instruktionsschreiben noch einen Wunsch: „Würde aber allenfalls der in der Nähe von Neuburg befindliche hochwürdige Bischof von Eichstädt zur Abhandlung der gottesdienstlichen Verrichtungen sich anbieten, so erhielten dadurch solche eine dem hohen Rang der Verblichenen durchaus angemessene Würde.“ Auch diese Vorgabe des Königs konnte erfüllt werden. Wir wissen, dass der Sarg von Herzogin Amalie, nachdem er in der Fürstengruft abgestellt worden war, von Johann Friedrich Oesterreicher, dem damaligen Bischof von Eichstätt, eingesegnet wurde. Die Neue Augsburger Zeitung teilte ihren Lesern nach der Beisetzung mit, dass der Eichstätter Bischof in „der Gruft den seltenen Tugenden der Verblichenen in einer rührenden Rede die verdiente Huldigung erwies.“

Wer die alle zwei Jahre im November geöffnete Fürstengruft der Neuburger Hofkirche besucht, wird in einer Nische links des Gruft-Altars einen schlichten klassizistischen Sarkophag mit den sterblichen Überresten von Herzogin Amalie finden. Die in kursiver Schrift auf der Oberfläche eingravierte lateinische Inschrift verkündet der Nachwelt: „Hier ruhen die Gebeine Ihrer Königlichen Hoheit, der Durchlauchtigsten Fürstin Maria Amalia, Pfalzgräfin bei Rhein. Herzoginwitwe von Zweibrücken, geboren als königliche und herzogliche Prinzessin von Sachsen, und Obersten Vorsteherin der Kollegien der Stifts-Damen zu Sankt Anna zu München und Würzburg, geboren am 26. September 1757, gestorben am 20. April 1831.“

