vor 49 Min.

Geschichtsträchtige Wanderung

Mit Donau-Naturführer Horst Schwark rund um den Stätteberg

Von Annemarie Meilinger

Rund um den Stätteberg bei Unterhausen führte eine im Rahmen der „Bayern-Tour-Natur“ veranstaltete Wanderung, die die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt Neuburg organisierte. Leiter der Wanderung war der Donau-Naturführer Horst Schwark, der die zehn Teilnehmer auf den geschichtsträchtigen Stätteberg und anschließend in den Donau-Auwald an den Flussmündungen von Friedberger Ach und Kleiner Paar führte.

Auf dem Stätteberg, so erklärte er, seien schon drei größere Grabungen durchgeführt worden, die letzte erst 2019. Man warte jetzt auf die Fortsetzung der Grabungen und auf neue Erkenntnisse bei der Auswertung von Fundstücken. Sicher sei aber, dass die steinernen Zeugnisse aus der Keltenzeit stammten. Ein Fundstück aus früheren Grabungen hatte Horst Schwark als Kopie mitgebracht: eine Gewandfibel mit einem Maskengesicht.

Im Sommer unübersehbar sind eingewanderte Blühpflanzen wie indisches Springkraut und kanadische Goldrute, deren Ausrottung man inzwischen längst aufgegeben habe. Insekten nehmen auch diese „Neophyten“ gern an, gerade in der blütenarmen Zeit. In den eigens angelegten oder durch Befahrung entstandenen Tümpeln in der Nähe der kleinen Paar konnten die Wanderer die seltenen Gelbbauchunken sehen, die sich haufenweise im Wasser tummelten. Ihre gelbschwarze Bauchseite zeigen sie jedoch nur, wenn sie sich bedroht fühlen, zur Abschreckung.