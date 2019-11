02.11.2019

Gesprächsrunde zum Thema Radfahren

OB lädt alle Akteure ins Rathaus ein

Zu einer Gesprächsrunde in den Sitzungssaal des Rathauses lädt am Dienstag, 12. November, um 9.30 Uhr Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ein. Wie es in einer Mitteilung der Pressestelle der Stadt Neuburg heißt, nimmt er dabei die von Ulrike Hetmanek-Rogler initiierte Radfahrer-Demonstration zum Anlass und veranstaltet bewusst ein Treffen mit allen Akteuren.

Im Einladungsschreiben an Ulrike Hetmanek-Rogler sowie die Vertreter der politischen Fraktionen, Polizei, Verkehrswacht, Ordnungsamt und Agenda 21, heißt es wörtlich: „Mir ist es wichtig, die Anliegen der Fahrradfahrer, zu denen wir ja im Grunde fast alle gehören, ernst zu nehmen. Ich bin überzeugt davon, dass wir das Thema effektiv voranbringen, wenn wir alle Beteiligten an einen Tisch holen und dabei nicht übereinander, sondern miteinander reden.“

Wie die Stadt weiter mitteilt, sind auch die Medien eingeladen, damit das Treffen sowie die möglichen Ergebnisse transparent und nachvollziehbar in die Öffentlichkeit getragen werden. (nr)

