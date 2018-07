vor 36 Min.

Gesucht: Wohnungen für Flüchtlinge

Wer im Landkreis eine Wohnung an anerkannte Flüchtlinge vermieten möchte, kann dies ab sofort auf einer neuen Onlineplattform tun.

Von Claudia Stegmann

Wohnungen sind Mangelware im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, insbesondere für Menschen, die wenig Geld verdienen oder sogar auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Dazu gehören auch anerkannte Flüchtlinge und bleibeberechtigte Migranten, die keinen Anspruch mehr auf eine vom Staat bezahlte Asylunterkunft haben, sondern sich auf dem freien Wohnungsmarkt eine Bleibe suchen müssen. Um die ohnehin schon mühsame Suche ein wenig zu vereinfachen, hat das Landratsamt in Neuburg nun die Internetseite raumfrei.neuburg-schrobenhausen.de eingerichtet, auf der potenzielle Vermieter ihr Angebot selbstständig online stellen können.

Die Homepage ist übersichtlich und selbsterklärend aufgebaut. Wer Flüchtlingen Wohnraum zur Verfügung stellen will, kann die Daten in ein Formular eintragen und selbst bestimmen, wie lange die Annonce online stehen soll. Die Daten sind mit einer App verlinkt, auf der Flüchtlinge für sie relevante Informationen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen abrufen können – und zwar in Deutsch, Englisch, Arabisch und Farsi. Und dazu gehört ab sofort auch die Rubrik „Wohnungsangebote“.

Wer eine Wohnung anbietet, muss allerdings eines beachten: Der Mietpreis muss angemessen sein. Eine Übersicht der zulässigen Mieten ist auf der Homepage veröffentlicht. Die dort genannten Zahlen sind die Mietpreise, die vom Jobcenter übernommen werden. Beträge darüber hinaus müssen individuell abgesprochen werden.

Die Idee, die bislang einmalig in Bayern ist, stammt von Nicole Rohleder. Sie ist eine der drei hauptamtlichen Integrationslotsen am Landratsamt, sie sich eine Stelle teilen. Dahinter steckt nicht nur eine Arbeitserleichterung für all jene, die Migranten bei der Suche nach Wohnungen helfen, sondern auch die Bestrebung, dass Flüchtlinge dank der mehrsprachigen Plattform auch selbst aktiv werden können. Das Projekt wird mit 8000 Euro vom Freistaat gefördert.

Flüchtlinge lernen, welche Regeln in deutschen Mietswohnungen gelten

Derzeit gibt es im Landkreis 285 sogenannte Fehlbeleger, die aus ihren Unterkünften ausziehen müssten. Das bedeutet, dass zwischen 70 und 80 Wohnungen notwendig wären, um alle unterzubringen. Weil wohl die meisten Asylbewerber nicht genau wissen, welche Regeln und Verhaltensweisen hierzulande in Mietwohnungen gelten, schult das Landratsamt seit Kurzem anerkannte Flüchtlinge. Da geht es etwa um die Themen lüften, sauber machen oder Mülltrennung, aber auch um Abkürzungen in Wohnungsinseraten oder um Mietverträge. Fünf mal zwei Stunden dauert der Kurs. Wer mindestens viermal anwesend war und den Test am Ende bestanden hat, bekommt ein Zertifikat, das sich der Vermieter auch vorlegen lassen kann. Die Mühe lohnt sich offenbar: Nach dem ersten Kurs, bei dem 18 Teilnehmer geschult worden waren, konnte – womöglich auch wegen dieser Qualifikation – vier Familien eine Wohnung vermittelt werden.

Themen Folgen