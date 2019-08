16:49 Uhr

Gesucht: Zimmer für Studenten und Azubis

In Neuburg werden die Stimmen junger Erwachsener in Ausbildung und Studium lauter: Für ihre Zielgruppe gebe es so gut wie keine adäquaten Wohnungen, sagen sie.

Von Laura Freilinger

Es herrscht Hochkonjunktur auf dem Wohnungsmarkt: Derzeit befinden sich zahlreiche angehende Auszubildende von Neuburger Firmen sowie Studenten aus den umliegenden Universitäten auf der Suche nach den ersten eigenen vier Wänden. Gerade in Neuburg sind die Angebote begrenzt. Teilweise sind die Mietpreise für die jungen Erwachsenen nicht zu stemmen, da sie entweder über gar kein oder nur ein geringes Einkommen verfügen. So wie Denise Guadaknino.

Seit Dezember vergangenen Jahres wohnt die 22-Jährige in einem der Zimmer des Studienseminars in Neuburg. Die Münchnerin stieß erst nach langer Suche auf das Angebot. Eine Lehrkraft hat sie darauf hingewiesen. „Klassenkameraden sind teils gezwungen, aus Dörfern nördlich von Eichstätt hierher zu pendeln“, erklärt sie die Problematik der fehlenden Wohnungen für Auszubildende und Studenten. Das Angebot für Wohngemeinschaften innerhalb Neuburgs sei ebenfalls sehr begrenzt und nicht gerade günstig. Einmal hatte sie eine WG besichtigt, aber die finanzielle Belastung wäre zu groß gewesen. „Das Schlimmste an meinem Auszug von zu Hause war nicht etwa Heimweh, sondern das Problem, in Neuburg kein Zuhause zu finden“, erinnert sich die 22-Jährige.

Für den geplanten Neuburger Campus der Technischen Hochschule Ingolstadt sollen am Donauwörther Berg 250 Studentenappartements entstehen. Bild: Laura Freilinger

Am Donauwörther Berg in Neuburg sollen 250 Studentenappartements entstehen

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ist sich des Problems bewusst und bedauert die hohen Mietpreise. „Wir können keine Wohnungen vom Himmel holen, aber wir sind ständig dabei, neue Wohnungen zu bauen“, sagt er. Für den geplanten Campus der Technischen Universität Ingolstadt sollen in den Gebäuden 3, 4 und 5 am Donauwörther Berg rund 250 Studentenappartements entstehen. „Aufgrund des größer werdenden bürokratischen Aufwands werden günstige Wohnungen leider nicht in der Geschwindigkeit geschaffen, wie ich es mir wünsche“, erklärt Gmehling.

Rainer Bierwagen von der GeWo Neuburg rechnet nicht mit einer Besserung der Lage. Vermieter ziehen auch im Niedrigpreissektor Familien und Mieter mit festem Einkommen vor, berichtet er. In den vergangenen Jahren erschwert die Wohnungssuche für Studenten in Neuburg zusätzlich ein extremer Bevölkerungszuwachs. Bierwagen erwähnt in diesem Zusammenhang auch einen Beschluss der Regierung über Asylbewerber mit Bleiberecht. Diese müssen aus der Asylunterkunft ausziehen und bewerben sich auf dieselben kleinen, günstigen Wohnungen. „Wir spüren auch die Konsequenzen davon, dass es immer mehr Alleinerziehende oder Single-Haushalte gibt. Studenten stehen also in Konkurrenz mit einer ganzen Reihe von Bevölkerungsgruppen“, erklärt Bierwagen.

Das Studienseminar Neuburg bietet Azubis und Studenten, die aus sozial benachteiligten und einkommensschwachen Familien stammen, bezahlbaren Wohnraum. Bild: Laura Freilinger

Im Neuburger Studienseminar kommen Azubis und Studenten unter

Denise Guadaknino hatte Glück. Sie bekam schließlich einen Platz im Studienseminar. Fernsehanschluss oder Computer sind in ihrem Zimmer zwar nicht vorhanden, jedoch hat sie ihr eigenes kleines Bad, eine Grundausstattung an Möbeln und Internetzugang. „Wir Bewohner verbringen zum Beispiel beim Kochen viel Zeit miteinander“, sagt die auszubildende Modeschneiderin.

Anton Haberer ist Stiftungsvorstand des Studienseminars in Neuburg. Auch er bemerkt eine deutlich höhere Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum, als dies noch vor drei Jahren der Fall war. Die rund 50 Zimmer und Appartements werden an Auszubildende und Studenten aus einkommensschwachen Familien oder in schwieriger sozialer Lage vergeben. „Angehende Auszubildende haben es zusätzlich schwer, bei einer Firma genommen zu werden, wenn sie noch keine Wohnadresse vorzeigen können. Wir versuchen, diesen Teufelskreis zu unterbrechen“, verdeutlicht Haberer.

„Das ruhige Neuburg eignet sich unter der Woche perfekt zum Lernen, am Wochenende können wir auch einmal ausgehen“, erzählt Denise. Umso mehr bedauert die 22-Jährige die dürftige Wohnungslage und wünscht sich für die Zukunft, dass auch andere Auszubildende und Studenten wie sie einen geeigneten Platz zu einem fairen Preis finden.

