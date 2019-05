vor 42 Min.

Gesund in die Tiefe und wieder zurück

Kreiskrankenhaus führt tauchärztliche Untersuchungen durch

Wer die Welt unter Wasser erkunden will, muss gesund und fit sein. Herz und Kreislauf, Ohren und Nebenhöhlen, Lungenfunktion und Augen – alle Organe müssen bei einem Taucher bestens funktionieren. Damit das Tauchen möglichst risikofrei ausgeübt werden kann, gibt es eine Tauchtauglichkeitsuntersuchung, die bereits vor dem ersten Tauchgang für Sicherheit sorgt. Eine solche tauchärztliche Untersuchung kann man im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen durchführen lassen und erhält anschließend die entsprechende Bescheinigung.

Dr. Markus Schmola ist Experte für Tauchmedizin. Der Chefarzt der Anästhesie im Kreiskrankenhaus ist zudem selbst passionierter Taucher. Er kennt die Voraussetzungen für das Tauchen und die möglichen Szenarien unter Wasser sehr genau – und kann so aus der Praxis beurteilen, ob und wie ein Taucher seinen Sport betreiben kann. Schmola vereint somit zwei Expertisen: die der Medizin und die des Tauchens, und ist damit ein Glücksfall für jeden Taucher, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreiskrankenhauses.

Der Anästhesist ist, neben der Tauchmedizin auch noch als Notarzt unterwegs. Das Tauchen ist für den gebürtigen Oberpfälzer, der seit knapp zwei Jahren am Kreiskrankenhaus arbeitet, eine Leidenschaft. „Man erlebt ein ganz anderes Universum, in dem man vieles entdecken kann und zudem schwerelos durchs Wasser schwebt.“ Aber genauso wie für das Tauchen an sich interessiert sich Schmola auch für die Tauchphysik und die Auswirkungen auf den menschlichen Organismus. Er führt die Zusatzbezeichnung Tauchmediziner der Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin. (nr)

