08.02.2021

Gesundheitsgefahr: Altmühltaler Kürbiskerne ruft Hanföl zurück

Altmühltaler Kürbiskerne ruft Hanföl zurück. Der Verkauf erfolgte vorwiegend in den Landkreisen Eichstätt und Neuburg-Schrobenhausen, Donau-Ries, Erding und Wetteraukreis. Diese Produkte sind betroffen.

Wegen bestehender Gesundheitsgefahr ruft Altmühltaler Kürbiskerne den Artikel Hanföl 100 ml, 250 ml und 500 ml mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 15.02.2022 sowie Hanföl mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bis 16.06.2022 zurück. Der Verkauf erfolgte vorwiegend in den Landkreisen Eichstätt und Neuburg-Schrobenhausen, Donau-Ries, Erding und Wetteraukreis.

Altmühltaler Kürbiskerne: Psychoaktiv wirkende Substanzen in Hanföl gefunden

In der Probe Hanföl mit dem MHD 15.02.2022 wurden wegen einer Kontamination psychoaktiv wirkende Substanzen festgestellt, die bei akuter Aufnahme in den Körper eine sedative Wirkung besitzen sowie zu einer verminderten Gedächtnisfunktion und einer Verminderung des diastolischen Blutdrucks führen können. In hohen Dosen können psychotomimetische Wirkungen mit Verwirrung, Sinnestäuschungen und paranoiden Zuständen auftreten, heißt es in einer Mitteilung des Herstellers.

Kunden, die den entsprechenden Artikel gekauft haben, können diesen gegen Erstattung des Kaufpreises selbstverständlich auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben. (nr)

Lesen Sie auch:

Themen folgen