Gewalt gegen Polizisten nimmt zu

Fast 25 Prozent mehr Fälle in Ingolstadt

Die Gewalt gegen Polizeibeamte hat im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord erneut zugenommen. In dem Gebiet, in dem rund 1,5 Millionen Menschen leben, haben sich im vergangenen Jahr 837 Fälle ereignet, in denen Polizeibeamte angegangen worden sind. Von einem neuen Höchststand in der Jahresstatistik seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2010 spricht das Polizeipräsidium in einer Mitteilung. Umgerechnet bedeutet das: Pro 100.000 Einwohner haben sich 53 Delikte ereignet, deren Opfer Polizisten waren. Dieser Vergleichswert, die sogenannte Häufigkeitszahl, ist der niedrigste in ganz Bayern.

Der Fokus in der Region liegt dabei auf der Stadt Ingolstadt, der einzigen Großstadt im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums. Betrachtet man hier die Häufigkeitszahl, zeigt sich ein erneut gestiegener und weit über dem Durchschnitt liegender Wert. Mit einem Anstieg um 24,6 Prozent (von 126 auf 157 Fälle) gegenüber dem Vorjahr hat sich laut Polizei fast jedes fünfte Delikt im 7200 Quadratkilometer umfassenden Gebiet in der Stadt Ingolstadt abgespielt.

Entgegen des Trends haben hier die bloßen Widerstandshandlungen wie Losreißen oder Schubsen besonders stark zugenommen, und zwar um 76 Prozent. Die Häufigkeitszahl in Ingolstadt ist um 22 Punkte auf 114 Taten je 100.000 Einwohner gestiegen. Damit liegt Ingolstadt auf dem dritten Platz der bayerischen Großstädte. Besonders auf den beiden Polizeidienststellen – der Polizeiinspektion und der Verkehrspolizei – haben sich weit mehr Fälle zugetragen als noch im Vorjahr. (nr)