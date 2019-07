vor 35 Min.

Gewalt in der Ehe: Türkei-Politik spaltet ein Paar

Eine Frau will die Scheidung, ihr Mann habe sie bespuckt und gewürgt. Deshalb steht der jetzt vor Gericht. Der Verteidiger wählt die falsche Strategie.

Von Christof Paulus

Weil er seine Frau bespuckt, gewürgt und mit dem Tod bedroht haben soll, musste sich am Mittwoch ein 29-Jähriger aus Neuburg vor Gericht verantworten. Kurz nachdem das Paar im Oktober 2017 geheiratet hatte, begannen die Probleme zwischen beiden: Laut Anklage habe der Mann seiner Frau verbieten wollen, abends spät auszugehen – die Frau habe sich ihrer Freiheit beraubt gefühlt, immer wieder sei es zum Streit gekommen. Doch zwischen dem Paar stand auch die Politik.

Denn wie der für den Fall zuständige Ermittlungsrichter angab, kam es auch aufgrund innerer Spannungen in der Türkei zu Auseinandersetzungen zwischen beiden: Die Frau ist kurdischer, der Mann türkischer Abstammung, beide Gruppen sind verfeindet. Dass die Aussage des Ermittlungsrichters überhaupt vor Gericht nötig war, lag daran, dass der Frau ein Aufeinandertreffen mit dem Angeklagten erspart werden sollte. So soll der die Frau vor eine türkische Flagge gezerrt und sie aufgefordert haben, „etwas gegen die Türkei zu sagen“. Das habe er filmen und verbreiten wollen, damit sie nicht mehr in die Türkei reisen könnte.

Gericht: Verteidiger bestreitet die Vorwürfe nicht

Zu den Vorwürfen sagte der Angeklagte selbst indes: nichts. Auch Verteidiger Florian Englert bestritt die Vorwürfe nicht, obwohl mehr belastendes Material als die Aussage der Ehefrau vor Gericht gar nicht zur Sprache kam. Stattdessen berief Englert sich auf die Menschenrechte: Seinem Mandanten sei verweigert worden, bei der Anhörung der Ehefrau vertreten zu sein – wie es ihm zustände. Die Ladung dazu sei in der Kanzlei nicht eingegangen – auch wenn die Staatsanwaltschaft einen Sendungsbericht vorlegen konnte. Ungeachtet dessen bemängelte Englert, dass das Fax erst 24 Stunden zuvor versandt wurde – zu knapp, wie er fand.

Richter Christian Veh wollte dem nicht folgen. „Sonst wirft man der Justiz bloß vor, zu langsam zu sein“, sagte er. Da er die Aussage der Ehefrau für glaubwürdig hielt, verurteilte er den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten – ohne Bewährung. „Sie haben ja nicht einmal gesagt, dass das alles nicht stimmt“, begründete Veh seine Einschätzung. Und fügte hinzu: „Auch ein Geständnis hätte man Ihnen sicher zugute halten können.“

