26.08.2019

Gewerbesteuereinnahmen steigen

2018 sind es im Landkreis mehr als 47 Millionen

Gute Nachrichten: Mehr als 47 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen konnten Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 2018 verbuchen, so die aktuellen Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik. Das Aufkommen – vor Abzug der Gewerbesteuerumlage an Bund und Länder – stieg damit gegenüber dem Vorjahr um über drei Millionen Euro. Die den Gemeinden verbliebenen Gewerbesteueranteile standen damit 2018 für etwa ein Drittel (32,5 Prozent) aller kommunalen Steuereinnahmen im Landkreis, heißt es in einer Pressemitteilung der Industrie- und Handelskammer (IHK).

Auch wenn die Gewerbesteuerhebesätze in 17 von 18 Landkreisgemeinden stabil blieben, fordert Hartmut Beutler, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Neuburg-Schrobenhausen, dass die Kommunen auch in Zukunft sorgsam mit dieser Einnahmequelle umgehen: „Mit nachlassender Konjunktur wird die Belastung der Betriebe durch die Gewerbesteuer steigen. Deswegen müssen die Kommunen bei den Hebesätzen Augenmaß bewahren.“ Oberbayernweit erhöhten im vergangenen Jahr acht der 500 gewerbesteuerberechtigten Gemeinden ihre Gewerbesteuerhebesätze, darunter die Gemeinde Rennertshofen. Senkungen gab es im Regierungsbezirk in vier Fällen.

Mit 324 Prozent lag der durchschnittliche Hebesatz im Landkreis unter dem oberbayerischen Durchschnittswert von 334 Prozent und dem bayerischen von 339 Prozent. Laut Beutler dürfe dieser Standortvorteil von den Kommunen nicht aufs Spiel gesetzt werden. Ein niedriger Hebesatz lasse den Betrieben mehr Luft zum Atmen und Investieren und führe zu einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung, die später wiederum in entsprechende Steuereinnahmen münde, so der Vorsitzende. Gleichzeitig kritisiert Beutler, dass mit der Gewerbesteuer nicht nur erzielte Gewinne versteuert werden, sondern auch die Substanz der Unternehmen. Grund dafür sind steuerrechtlich verankerte Hinzurechnungen für anfallende Betriebskosten wie Zinsen, Mieten oder Leasingraten.

Spitzenreiter beim Gewerbesteuerhebesatz waren auch 2018 die Gemeinden Bergheim, Karlskron, Neuburg an der Donau, Schrobenhausen und Weichering mit jeweils 350 Prozent. Den niedrigsten Hebesatz riefen die Gemeinden Aresing, Berg im Gau, Karlshuld und Langenmosen mit 300 Prozent auf. Rennertshofen erhöhte auf 350 Prozent.

Daten zu den Gewerbesteuerhebesätzen und Gemeindefinanzen werden regelmäßig vom Bayerischen Landesamt für Statistik erfasst. Die IHK-Broschüre „Gewerbesteuer in Oberbayern“ mit rechtlichen Grundlagen und allen oberbayerischen Hebesätzen für 2018 ist unter www.ihk-muenchen.de/gewerbesteuer verfügbar. (nr)

Themen Folgen