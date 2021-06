So wütete das Unwetter in der Region

Umgestürzte Bäume, beschädigte Leitungen, ein kurioser Unfall und Glück im Unglück: Womit die Einsatzkräfte im Kreis Neuburg-Schrobenhausen und im Raum Ingolstadt zu tun hatten

Das Unwetter am frühen Dienstagabend hat auch im Kreis Neuburg-Schrobenhausen gewütet. Die Feuerwehren in der Region mussten zu rund 50 Einsätzen ausrücken, berichtet Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier.

Nach seinen Angaben handelte es sich vorwiegend um Bäume, die auf Straßen sowie Strom- und Telefonleitungen stürzten. Am Oberen Kanal in Grasheim beispielsweise beschädigte ein Baum eine Stromleitung. In Ludwigsmoos waren sowohl Strom- als auch Telefonleitungen beschädigt. In Marienheim fiel ein Strommast um. Dort verlegten die Stadtwerke eine Notleitung, um die Stromversorgung sicherzustellen, berichtet Kreitmeier.

Zu einem kuriosen Unwetter-Unfall kam es bei Ehekirchen. Laut Polizeiangaben befuhr ein 63-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2035 zwischen Walda und Ried, wobei ein größerer Baum wegen des Unwetters in die Fahrbahn ragte. Der Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen, „schanzte“ über den Baum, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort leicht mit einer Polizeistreife zusammen. Am Auto des 63-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Der Streifenwagen wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Hier bleibt das Auto fahrbereit. Der Autofahrer, die beiden Beamten, 39 und 21 Jahre alt, wurden hierbei nicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 9000 Euro.

Selbst Massives hatte Probleme mit dem Sturm. Der Wind fegte ein Stück aus der alten Stadtmauer in der Marktgemeinde Rennertshofen. Glück im Unglück hatte dort die Bürgerin Dorothea Kugler. Die alte Birke in ihrem Garten konnte den Windböen am Dienstagabend nicht widerstehen. Doch der Baum kippte glücklicherweise dicht am Haus vorbei und beschädigte das Dach nur minimal.

Die Freiwillige Feuerwehr Neuburg musste zu insgesamt elf Unwetter-Einsätzen ausrücken. Auch hier ging es um Bäume und Äste, die auf Straßen lagen, so Kommandant Markus Rieß. Die Einsätze verteilten sich quer über das Stadtgebiet. Vorfälle gab es beispielsweise in der Heugasse sowie der Augsburger, Grünauer und Münchner Straße. In der Ingolstädter Straße lag ein Ast in der Einfahrt des dortigen Edeka-Marktes.

Auch auf der B16 musste die Feuerwehr ein solches Hindernis beseitigen. Da man um dieses herumfahren konnte, kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen, berichtet Kommandant Rieß. Insgesamt waren rund 25 Kräfte der Neuburger Feuerwehr bis etwa 20.30 Uhr im Einsatz.

Am Dienstag, ab den späten Nachmittagsstunden, zog das Sturmtief Xero auch über die Dächer Ingolstadts hinweg und knickte hierbei zahlreiche Bäume um. Rund 30 Mal musste die Ingolstädter Polizei diesbezüglich ausrücken, Bäume und Äste von der Fahrbahn entfernen oder die Feuerwehr zur Beseitigung verständigen. Der gemeldete Sachschaden belief sich am Mittwoch auf rund 20.000 Euro, teilt die Polizei mit.

Erheblichen Sachschaden richtete ein umgestürzter Baum in der Regimentstraße an: Ein etwa 25 Meter hoher Baum wurde durch das Unwetter entwurzelt und stürzte auf einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda, bei dem das gesamte Dach eingedrückt wurde. Weiter wurde eine Scheibe eines angrenzenden Gebäudes beschädigt. Die Feuerwehr sicherte die Unglücksstelle ab, der Baum sollte im Laufe des Tages entfernt werden, so die Polizei. (mit mad, nr)