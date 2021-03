vor 46 Min.

Gibt es Lockerungen in der Kulturszene in Ingolstadt?

Die Bayerische Öffnungsstrategie sieht „frühestens ab dem 22. März“ weitere Lockerungen vor. Diese sind jedoch kein Automatismus, worauf die Stadt Ingolstadt hinweisen und damit überzogene Erwartungen dämpfen will.

Die maßgebliche Infektionsschutzmaßnahmenverordnung – heißt es dazu in einer Pressemitteilung – knüpft die nächsten Schritte nämlich an verschiedene Bedingungen, vor allem an die ausdrückliche Genehmigung des Bayerischen Gesundheitsministeriums. Als Voraussetzungen werden genannt, dass die „Entwicklung des Infektionsgeschehens stabil oder rückläufig“ erscheint und die Sieben-Tages-Inzidenz innerhalb von 14 Tagen bestimmte Schwellenwerte nicht überschritten hat.

Schwellenwert von 50 in Ingolstadt überschritten

Da in Ingolstadt der Schwellenwert von 50 in den vergangenen Tagen bereits einmal überschritten worden ist, kommen zunächst nur die Lockerungen in der Kategorie „unter 100“ in Betracht. Darunter fällt etwa die Öffnung von Außengastronomie mit Terminbuchung genauso wie die Öffnungen von Theatern, Kinos und kontaktfreiem Sport im Innenbereich – jeweils aber nur in Verbindung mit einem tagesaktuellem Covid-19-Schnelltest oder Selbsttest.

Ob und ab wann diese Corona-Lockerungen für Ingolstadt möglich sein werden, steht noch nicht fest. Auch die entsprechenden Rahmenkonzepte der zuständigen Fachministerien sowie Hinweise und Konzepte zur praktischen Umsetzung der Öffnungen liegen derzeit noch nicht vor, heißt es in der Mitteilung weiter. (nr)

