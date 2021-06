Gießereihalle: Die Kosten explodieren

Kosten steigen um 14,6 auf 46,9 Millionen

Er ist erst wenige Wochen im Amt und hatte gleich eine schlechte Nachricht für den Stadtrat. Bereits Ende April musste der neue Baureferent Gero Hoffmann das Gremium über eine erhebliche Kostensteigerung bei der Sanierung der Gießereihalle unterrichten.

Der Baureferent wies daraufhin das seit Beginn der Maßnahme mit der Projektsteuerung beauftragte Ingenieurbüro an, bis Juni eine detaillierte und verlässliche Aufschlüsselung der Gründe, der Maßnahmen und der voraussichtlichen Mehrkosten vorzulegen. Diese Informationen hat der Projektsteuerer nun geliefert und sie werden als dritte ergänzende Projektgenehmigung für das Museum für Konkrete Kunst und Design kommende Woche dem Stadtrat vorgestellt und zur Beschlussfassung gegeben.

In der neuen Projektgenehmigung beantragt das Referat für Hoch- und Tiefbau die bisher vorgesehenen Kosten in Höhe von 32,3 Millionen Euro um zusätzlich 14,6 Millionen Euro, also knapp die Hälfte, aufzustocken. Die Gesamtkosten würden damit 46,9 Millionen Euro betragen. Die Sitzungsvorlage mit einer ausführlichen Darstellung der Kosten und der Maßnahmen ist seit Donnerstag im Ratsinformationssystem (www.ingolstadt.de/ratsinfo) abrufbar.

Als ursächlich für die Mehrkosten werden Probleme bei der temporären Unterfangung des Gebäudes und der nötigen Umstellung des Konzepts zur Fundamentierung angegeben. Diese führte zudem, zusammen mit weiteren archäologischen Arbeiten, zu erheblicher Bauverzögerung, die ihrerseits weitere Kostensteigerungen verursacht.

Beginnend ab Montag, 21. Juni, befassen sich der Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und Arbeit und am 22. Juni der Ausschuss für Kultur und Bildung und der Stadtrat mit dieser Vorlage. (nr)