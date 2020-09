vor 50 Min.

"Gismo Graf Trio" zeigt Fingerakrobatik im Birdland in Neuburg

Plus Das Gismo Graf Trio hat das Neuburger Birdland in ein südländisches Straßencafé verwandelt: eine Mischung aus Gypsy-Swing und Jazzballaden, schreibt unsere Autorin über dieses Konzert im Jazzkeller.

Von Anna Hecker

Ganz in Schwarz haben sich drei Musiker auf die kleine Bühne des Neuburger Jazzkellers gezwängt. Schwarze Hemden, schwarzes Sakko. Aber kein ernster, geschweige denn trauriger Anlass hat die Instrumentalisten ins Birdland geführt, ganz im Gegenteil. Mit enormer Spielfreude, Charme, Witz und Liedern, die von der regnerischen Altstadt direkt in den sonnigen Süden führen, stimmt das Gismo Graf Trio hier sein erstes Konzert nach der Corona-Pause an.

Birdland in Neuburg: Gismo Graf, Joschi Graf und Joel Locher sprühen vor Energie

Es fühlt sich an wie ein Befreiungsschlag, ein Durchatmen nach viel zu langer Spielpause. Gismo Graf, Joschi Graf und Joel Locher sprühen vor Energie bei ihrem Auftritt in Neuburg. „Exactly like you“ heißt das erste Lied und wahrhaftig ist es typisch für das Trio: Fliegende Finger, die Knie wippen unaufhörlich im Takt, das Trio scheint unter Strom zu stehen. Es ist Swing vom Feinsten, mal derb, mal frech, aber vor allem mit umwerfender Leichtigkeit. Fast wirken die Musiker zu Beginn etwas nervös, nach so langer Pause wieder zu spielen, kämpfen etwas mit der Technik. Doch das gelingt den beiden Grafs und Locher so charmant, dass es wie ein Eisbrecher wirkt, der vom ersten Moment an eine Verbindung zwischen Publikum und dem Trio erschafft, die bis zum letzten Akkord anhält.

Was die Musiker in den gut zweieinhalb Stunden zaubern, ist eine Mischung aus Gypsy-Swing und Jazzballaden mit einer spürbaren Portion Blues. Gismo Graf beweist sich vor allem bei temporeichen Stücken als wahrer Fingerakrobat. Welch Guter-Laune-Rhythmus immer wieder über das Publikum schwappt, welch Wonne die schnellen vibrierenden Läufe mit einzelnen frivol ausbrechenden Tönen - wie ein Spritzer Zitrone im Sprudelwasser; Erfrischung pur! Auch Joschi Graf tobt sich an seiner Rhythmusgitarre aus; zum ersten Mal kommt das Schweißtuch zum Einsatz. Graf lacht, „heute ist alles anders, aber gut.“ Das Publikum spürt den Swing, fühlt den Blues. Wenn sich Joel Locher so tief über den Kontrabass beugt, dass ihm das Instrument fast zu entgleiten scheint.

Zahlreiche Lieder des Franzosen Django Reinhardt interpretiert das Trio mühelos, „das ist Gismos großes Vorbild“, sagt Vater Joschi augenzwinkernd. Auch Grafs eigene Kompositionen sind an Reinhardts Lieder angelehnt, einem der Jazzpioniere des europäischen Raums in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Doch keine blasse Imitation des Franzosen ist die Musik des Graf Trios.

"Gismo Graf Trio" veröffentlicht neues Album mit Titel "A Trio‘s Decade“

Die Musiker greifen sich die Stücke, dehnen und strecken sie, vermischen sie mit dem eigenen Stil und werden so ganz mühelos ihrem Vorbild ebenbürtig. „Wir versuchen es heute mal cremiger“, sagt Gismo Graf bei „Minor Blues“ und tatsächlich entspinnt sich eine luftig leichte Masse aus springenden Tönen, abgedämpften Rhythmen und einem launischen Dialog zwischen Gismo Graf und Joel Locher, die sich musikalisch herausfordern, prompt eine Antwort auf ihren Instrumenten zurückschmettern und sich wie nebenbei in ihrer Geschwindigkeit immer weiter in die Höhe schrauben.

Unübersehbar ist die große Harmonie zwischen den Musikern, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Beisammensein feiern, dank Corona leiser und unspektakulärer als geplant, dafür mit einem neuen Album, „A Trio‘s Decade“. Doch das sicherlich schönste Geschenk zum Jubiläum ist dieser pulsierende Auftritt, „endlich wieder vor euch spielen zu können, wir waren ausgehungert nach unserem Publikum“.

