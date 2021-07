Neuburg

Ein Blumenstrauß der Genres: Das Gitarrenfestival "Barock bis Rock" in Neuburg

„Barock bis Rock“: In diesem Jahr findet die Veranstaltung von Noppo Heine zum neunten Mal statt.

Plus Zum neunten Mal findet das Gitarrenfestival „Barock bis Rock“ heuer in Neuburg statt. Bunt – das wird die Setliste auch in dieser Auflage sein. Von einem Blumenstrauß, der Gitarren-Genres bündelt.

Die Musik hat zähe Monate hinter sich, ohne Auftritte und Publikum. Ohne diese aparten Augenblicke, in denen die Melodie im Körper schwingt, die Luft zu flimmern beginnt. Das Neuburger Gitarrenfestival „Barock bis Rock“ bringt diese Momente zurück. Subtil und abwechslungsreich. In einem Sommer, an zwei Abenden, mit sieben Gigs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

