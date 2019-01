vor 39 Min.

Glätte bringt Autofahrerin auf der B300 ins Rutschen

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochabend auf der B300 bei Hohenwart ereignet. Eine 40-Jährige wurde schwer verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist am Mittwochabend auf der B 300 auf Höhe Thierham gekommen. Eine 30-jährige Frau wollte mit ihrem Auto von der Fraunhoferstraße auf die B 300 in Richtung Ingolstadt auffahren. Dabei konnte sie laut Polizei aufgrund von Glätte an der Einmündung zur B 300 nicht mehr rechtzeitig anhalten und rutschte über die Bundesstraße. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Auto einer 40-Jährigen, die die B 300 in Richtung Augsburg befuhr.

Eine 40-jährige Autofahrerin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Die 40-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Schrobenhausen gebracht. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Während der Bergung der Fahrzeuge musste die B 300 zeitweise komplett gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Hohenwart war vor Ort und sicherte den Verkehr. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 45.000 Euro. (nr)

