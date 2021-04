18:51 Uhr

Glaube in Neuburg: Die Hofkirche hat einen neuen Administrator

Plus Herbert Kohler zeigt sich als „Fan“ der Hofkirche als größter Kirche Neuburgs. Anton Sprenzel übergibt sein Amt an Alfred Hornung. Jetzt steht in der Kirche eine neue Herausforderung an.

Von Winfried Rein