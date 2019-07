vor 41 Min.

Goldene Ehrennadel für Steuerberater

Es sind auch zwei aus dem Landkreis dabei

Fachlich immer auf dem neuesten Stand bleiben, sich kontinuierlich fortbilden, stets im Auftrag der Mandantinnen und Mandanten unterwegs sein: Den Beruf als Steuerberaterin oder Steuerberater auszuüben, erfordert Einsatz, Fleiß und Disziplin. Die Steuerberaterkammer München zeichnete jetzt bei einer Feierstunde in München rund 60 Angehörige des Berufsstandes der Steuerberater zum 40-jährigen Dienstjubiläum mit der goldenen Ehrennadel aus. Unter den Jubilaren waren auch Ernestine Schneider aus Rennertshofen und Andrejs Laukmanis aus Rohrenfels. Mit dieser Auszeichnung würdigte die Kammer die langjährige und vorbildliche Arbeit der Steuerberaterinnen und Steuerberater und deren Einsatz für die Steuerberatungsbranche.

In seiner Rede bei der Verleihungszeremonie dankte Prof. Dr. Hartmut Schwab, Präsident der Steuerberaterkammer München, den Geehrten für ihre jahrzehntelange gute Arbeit und sprach ihnen seinen Respekt für ihre zahlreichen Verdienste aus. Durch die dauerhafte und langjährige gute Arbeit der Geehrten genieße der Beruf des Steuerberaters in der Gesellschaft einen herausragenden Ruf. Die Auszeichnung der Mitglieder ist für den Kammerpräsidenten daher auch ein wichtiges und positives Signal für die nachfolgenden Jahrgänge, um zu demonstrieren, welche neuen Möglichkeiten sich in der Steuerberatungsbranche für eine krisensichere Karriere bieten.

Wer noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist oder sich über Karrieremöglichkeiten in der Steuerberatungsbranche informieren will, findet Hilfe auf der Internetseite der Steuerberaterkammer München unter www.steuerberaterkammer-muenchen.de. (nr)

Wer mehr über den Ausbildungsberuf „Steuerfachangestellte/r“ erfahren möchte, findet weitere Informationen unter www.steuer-deine-karriere.de.

