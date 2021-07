Graffiti

vor 11 Min.

Graffiti, Farbe und Musik bei der „Tour de Schmierâge“ 2021 in Ingolstadt

Plus Seit Jahren findet in Ingolstadt das größte Sprühertreffen Süddeutschlands statt. In diesem Jahr wurde wegen der Pandemie aus der „Grand Schmierâge“ eine „Tour de Schmierâge“. Für Sprüher und Veranstalter war es ein voller Erfolg.

Von Isabel Schimmer

Laute Musik dringt aus den Lautsprechern des farbenfrohen Kombis, der neben der Hausfassade parkt. Vor der Wand ist ein Gerüst aufgebaut. Auf einer meterhohen Lkw-Hebebühne steht ein Mann mit einer Spraydose. Ein leichter chemischer Geruch liegt in der Luft. Die internationale Graffiti-Crew „LoveLetters“ schafft hier an einer Grundschule in Ingolstadt ein Kunstwerk.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen