Grandiose Textsicherheit

Die junge Sarah Schulze-Tenberge bewältigt temperamentvoll einen langen Monolog und wird bejubelt. Sie sorgt auch für einen lebendigen Bühnenbildhintergrund

Von Friedrich Kraft

Als Schauplatz seines jüngsten Downtown-Projektes hat sich das Stadttheater Ingolstadt den großen Raum der ehemaligen Ganghoferschen Buchhandlung im Erdgeschoss des leerstehenden, früheren Donaukurier-Verlagsgebäudes in der Donaustraße ausgesucht. Gegeben wird der Monolog „Die Geschichte meiner Einschätzung am Anfang des dritten Jahrtausends“ von Peter Licht. Das Pseudonym mit der eigenwilligen Zusammenschreibung steht für den Kölner Autor und Musiker mit dem bürgerlichen Namen Meinrad Jungblut.

„Es ging mir gut. Also ok, mein Geld war unten. Aber immerhin, Geld war irgendwie da. Wenn auch vielleicht eher so: Das Thema Geld war irgendwie da.“ Nach dem Muster dieses Einstiegs mäandert der Text vertrackt in Richtung Katastrophe. Erst scheint noch die Sonne, die Gedanken sind hell. Aber dann: „Ich befand mich in dauernder ewiger schwarzer totaler Nacht.“ Schließlich bricht in der Erinnerung der Schrecken auf über das Entstehen eines riesigen, finsteren Lochs, das alles zu verschlingen droht.

Für die hintersinnige Wortdrechselei erhielt Peter Licht, der lange Zeit nichts über sich preisgeben wollte, auch kein Foto, 2007 den Publikumspreis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Nach der Buchfassung fand der Text ins Hörspiel und auf die Bühne.

In Ingolstadt hat die zierliche junge Sarah Schulze-Tenberge, Jeansjacke, schwarze Hotpants und Strumpfhose, den 45-minütigen Monolog übernommen, ist heldenhaft textsicher, sprüht vor Temperament, macht die Sache ganz großartig. So konnte für Lisa-Maria Schacher, Regieassistentin am Stadttheater, bei ihrer durchaus einfallsreich gestalteten ersten eigenen Inszenierung nichts schiefgehen, zumal an dieser interessanten Spielstätte, die mit ihren Zeichen des Verfalls ohne weiteres Zutun Bezüge zum Inhalt hergibt. Müll liegt herum, geborstenes Mobiliar. Auf zwei Fernsehbildschirmen links und rechts flimmern aktuelle Nachrichten, so vom türkischen Einmarsch in Syrien.

In der Halle ist für das Publikum der Blick zur Straße hin zunächst durch einen Plastikvorhang versperrt. Wütend reißt ihn die Schauspielerin bald herunter, und es entsteht nun ein lebendiger Bühnenbildhintergrund mit ganz eigenem Reiz, wenn nämlich an der heftig Deklamierenden vorbei der Blick durch die großen Schaufenster auf den munteren abendlichen Fußgänger- und Autoverkehr in der Donaustraße fällt.

Die wunderbare Sarah Schulze-Tenberge wurde für ihre grandiose Leistung vom Premierenpublikum heftig bejubelt.

Weitere Vorstellungen finden am 23., 25. und 30. Oktober statt.

