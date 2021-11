Grasheim

Grasheim: Sperrung der Schrobenhausener Straße wird aufgehoben

Plus Seit Ende September ist die Schrobenhausener Straße im Karlshulder Ortsteil Grasheim aufgrund von Sanierungsarbeiten gesperrt. Ab wann die Anwohner wieder aufatmen können und keine Umwege mehr fahren müssen.

Von Andrea Hammerl

Die Anwohner der Schrobenhausener Straße in Grasheim können aufatmen: Voraussichtlich an diesem Mittwoch wird die seit Ende September geltende Sperrung der Einmündung Schrobenhausener Straße in die Augsburger Straße aufgehoben, teilt Markus Laumer von der landkreiseigenen Hoch- und Tiefbauverwaltung auf Anfrage mit. Die Asphaltarbeiten erfolgen jetzt, dann sind nur noch Restarbeiten zu erledigen.

