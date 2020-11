14:50 Uhr

Großalarm in einem Ingolstädter Kindergarten wegen einer Verpuffung

Die Feuerwehr in Ingolstadt musste zu einem Kindergarten an der Hebbelstraße ausrücken. Dort war es zu einer Verpuffung gekommen.

Große Aufregung gab es am Montagvormittag in einem Ingolstädter Kindergarten. Wegen einer Verpuffung in der Gastherme musste die Feuerwehr anrücken.

Am Montag gegen 11 Uhr musste die Feuerwehr zu einem Großeinsatz an einem Ingolstädter Kindergarten an der Hebbelstraße anrücken. Zuvor war es in der Gasbrenntherme eines Kindergartens zu einer Verpuffung im Brennraum gekommen. Grund war laut Polizei wohl ein undichtes Sicherheitsventil.

Von den Kindern und Erziehern des Ingolstädter Kindergartens wurde niemand verletzt

Die anwesenden 50 Kinder und deren Betreuer, die – teils nur in Pullovern – das Gebäude verlassen mussten, blieben unverletzt und kamen kurzfristig in einer benachbarten Firma unter. Nachdem die Feuerwehr und die Stadtwerke den Schaden begutachtet hatten, konnte eine weitere Gefährdung ausgeschlossen werden. So konnten die Kinder und Betreuer wieder in der Kindergarten zurück. Ersten Einschätzungen nach entstand lediglich ein geringer Sachschaden an der Heizung und an der Kellertür. (nr)

Zahlreiche Rettungskräfte waren zum Kindergarten an der Hebbelstraße in Ingolstadt geeilt. Dort hatte es eine Verpuffung gegeben. Verletzt wurde niemand. Bild: Heinz Reiß

