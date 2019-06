15:46 Uhr

Großalarm wegen Rauchentwicklung an Neuburger Grundschule

In der Grundschule im Englischen Garten in Neuburg hat es gebrannt. Die Schule wurde evakuiert.

Die Grundschule im Englischen Garten in Neuburg ist evakuiert worden. Der Unterricht fällt bis Freitag aus.

Aufregung an der Grundschule im Englischen Garten in Neuburg: Montagvormittag wurde an der Grundschule im Englischen Garten eine Rauchentwicklung in einem leeren Klassenzimmer im ersten Stock bemerkt. Gegen 11.40 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Rund 250 Schüler und 20 Lehrkräfte mussten evakuiert werden. Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, außerdem Polizei und BRK. Die Ursache für den Rauch ist noch unklar, die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Grundschule in Neuburg evakuiert

In Absprache mit der Schulleitung und Sicherheitsbehörden hat das Schulamt am Nachmittag entschieden, dass der Unterricht bis einschließlich Freitag ausfällt. Eine Notfallbetreuung wird sichergestellt. Die Eltern werden über die Schulleitung und Lehrer informiert.

