Großbaustelle: Welche Kosten auf Oberhausen zukommen

Plus Oberhausen hat einige Großbaustellen und kann den Großteil davon auch nicht schieben. Ein finanzieller Kraftakt in Zeiten geminderter Einnahmen.

Von Manfred Dittenhofer

Fährt man aus Richtung Neuburg nach Oberhausen, sticht einem die Veränderung am Ortseingang ins Auge. Einige Gebäude sind verschwunden. An deren Stelle werden dort bald neue entstehen: das Rathaus, dazu ein Kindergarten mit Kreativwerkstatt. Projekte die schon seit Jahren geplant werden und deren Realisierung nun in einem angespannten Haushaltsjahr beginnt. Die Pandemie sorgt in Oberhausen, wie auch in vielen anderen Gemeinden, für weniger Einnahmen, die aber heuer noch gar nicht richtig durchschlagen. Und da die Haushaltsauswirkungen erst zwei Jahre später voll durchschlagen, erwartet die Gemeinde im kommenden Jahr eher weniger Einnahmen.

Zur gleichen Zeit, da die Einnahmen sinken, steigen die Ausgaben. Die Bauprojekte der Gemeinde müssen miteinander realisiert werden und können nicht verschoben oder gestreckt werden. „Einzig die Sanierung unserer Turnhalle werden wir um fünf Jahre verschieben“, erklärt Bürgermeister Fridolin Gößl. Wenn Rathaus und Kindergarten fertig sind, wird auch die Schulstraße saniert. Das sei nach den Baumaßnahmen dort unumgänglich. In vier Wochen wird mit dem Aushub für die Kindertagesstätte begonnen. Der Bau des neuen Rathauses folgt dann im August. Die Zeitpläne seien auch für die zu erwartenden Zuschüsse im Rahmen der Dorferneuerung wichtig, so Gößl. Dort, wo sich der alte Sportplatz befand, wird eine Parkfläche entstehen, auf deren Dach ein Mehrzweckplatz vorgesehen ist.

Abwasserkanalsanierung in Sinning steht auf der Agenda

Beim Stichwort Dorferneuerung verliert der Bürgermeister seinen Humor. Denn momentan seien weder Bürgerversammlungen noch Arbeitsgruppen möglich, bei der sich die Bevölkerung mit ihren Ideen einbringen könnte. Gößl versucht, dieses Manko durch Einzelgespräche zu kompensieren. Dies kommt einer Sisyphusarbeit gleich. Aber auch für die anstehenden Abwasserkanalsanierungen im Ortsteil Sinning sind Informationsveranstaltungen dringend notwendig. Wie Gößl erklärte, läuft bereits die Ausschreibung für den 1,6 Millionen Euro umfassenden Auftrag. Und das sei erst der Anfang. So hat die Gemeinde einige finanzielle Schwergewicht in den nächsten drei bis vier Jahren zu stemmen. So braucht die Freiwillige Feuerwehr einen Ersatz für ihr 30 Jahre altes Einsatzfahrzeug. Und Feuerwehrfahrzeuge haben bekanntlich ihren Preis. Einige Hunderttausend Euro müssen dafür veranschlagt werden.

Im Haushalt für 2021 schlagen sich diese Maßnahmen mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 1,7 Millionen Euro nieder. Für das nächste Jahr rechnet die Verwaltung mit einer weiteren Darlehensaufnahme von knapp einer Million Euro. Damit summieren sich die Gesamtschulden der Gemeinde auf rund 4,4 Millionen Euro.

Gemeinde will bei Ausweisung von Bauplätzen Gang herunterschalten

Der Haushalt 2021 beläuft sich auf knapp 10 Millionen Euro, davon entfallen 6,2 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt. Neben den gesunkenen Einnahmen bei der Gewerbe- und Einkommenssteuer durch die Pandemie spürt die Gemeinde nun auch einen nachteiligen Effekt bei der Schlüsselzuweisung. Denn für deren Berechnung zählen die Steuereinnahmen der vergangenen Jahre. Und die waren sehr gut.

Bei der Ausweisung von Bauplätzen wird die Gemeinde einen Gang herunterschalten. Erschließungen weiterer großer Baugebiete soll es laut Gößl erst einmal nicht geben. Momentan sei zwar der Bedarf da. Aber man wolle erst die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt abwarten. „Wir konzentrieren uns nun zuerst auf unseren Ortskern, damit wir unseren Bürgern dort einen Mehrwert bieten können.“

Oft werde er nach mehr Angeboten wie den „Lebensräumen“ gefragt, so Gößl über das Mehrgenerationenhaus der Gemeinde. „Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum für unsere älteren Mitbürger, die bisher in einem Haus gelebt haben, nun aber mit dessen Größe und der Arbeit im Garten überlastet sind. Denn auch unsere älteren Oberhausener sollen in der Gemeinde bleiben können.“

