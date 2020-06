11:24 Uhr

Großbrand in Ludwigsmoos: Explosion in Werkstatt

Eine Kfz-Werkstatt in Ludwigsmoos am Freitag fing Feuer.

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen brennt es am Freitag in einer Werkstatt in Ludwigsmoos. Nach ersten Erkenntnissen ist es dort wohl zu einer Explosion gekommen.

Zu einem Großalarm ist es am Freitagvormittag für die Feuerwehren im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gekommen. Grund für den Einsatz war nach ersten Informationen der Einsatzkräfte eine Explosion in einer Werkstatt in Ludwigsmoos.

Das betroffene Gebäude fing Feuer. Noch immer laufen die Löscharbeiten der Feuerwehr. Nähere Informationen über den Hintergrund der Explosion gibt es bislang nicht. Unklar ist auch, ob es Verletzte gab. (nr)

