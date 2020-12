vor 7 Min.

Große Nachfrage: Corona-Tests in Mühlried auch über Feiertage möglich

Die Nachfrage ist groß, deshalb sind Corona-Tests in Mühlried nun auch abends und über die Feiertage möglich.

Das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen hat als Betreiber des Corona-Testzentrums die Öffnungszeiten über die Feiertage ausgeweitet. Grund dafür sei eine erhöhte Nachfrage zu den Weihnachtsfeiertagen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wir möchten unseren Beitrag leisten, dass alle Landkreisbürger das Weihnachtsfest im Kreise ihrer Familie mit einem guten Gefühl verbringen können.“, erklärt der Geschäftsführer, Dr. Holger Koch. Seit einigen Tagen verzeichnete man eine erhöhte Anzahl an Terminvereinbarungen. Letzten Montag hatte man einen neuen Tagesrekord von 364 Tests erzielt.

Die Verwaltung des Zentrums geht davon aus, dass viele Menschen sich an den Feiertagen mit ihren Angehörigen treffen. Trotz eingeschränkter Regelungen zur Pandemiebekämpfung bleibt aber ein Restrisiko bestehen. Eine Testung gibt zusätzliche Sicherheit, wenn die Kontaktbeschränkungen über Weihnachten zumindest etwas gelockert werden.

Aus diesem Grund wird das Testzentrum vom 21. bis 23. Dezember von 13 bis 19 Uhr geöffnet sein. Man möchte so die Möglichkeit geben, auch außerhalb üblicher Bürozeiten das Angebot in Anspruch nehmen zu können. Vom 24. bis zum 26. Dezember kann man sich von 8 bis 11 Uhr testen lassen. Ab dem 28. Dezember werden die Öffnungszeiten regulär von 15 bis 19 Uhr stattfinden.

So bekommt man einen Termin zum Corona-Test in Mühlried

Der Betreiber bittet um eine Terminvereinbarung per Online-Buchungsportal unter https://www.terminland.de/coronatest-nd-sob. Man erhält nach der Terminierung eine E-Mail zum weiteren Ablauf; unter anderem zum nötigen Registrierungsprozess, der eine schnelle Zustellung des Ergebnisses ermöglicht. Außerdem werden bei Terminland außerplanmäßige Zeitfenster veröffentlicht.

Der Flexibilität und dem enormen Einsatz der Mitarbeiter sei es zu verdanken, dass so kurzfristig über die Feiertage eine Lösung gefunden werden konnte, so Koch. Ein so starkes Team zu haben, das engagiert an der Eingrenzung der Pandemie mitwirkt, sei für ihn das größte Weihnachtsgeschenk. (nr)

