28.12.2019

Große Talente der jüngeren Generation

Star-Klarinettisten beim Neujahrskonzert

Für den Star-Dirigenten Zubin Mehta zählen sie zu den „talentiertesten Musikern der jüngeren Generation in Israel“. Jetzt kommen die Klarinettisten Alexander und Daniel Gurfinkel als versierte Gäste zum Neujahrskonzert des Georgischen Kammerorchesters, um als Duo Gurfinkel das neue Jahr einzuläuten.

Für das sicherlich festliche und stimmige Konzert am Donnerstag, 2. Januar, um 18 Uhr gibt es auch noch Karten. Das Programm, das Sinn und Sinnlichkeit vereint, bietet unter anderem das Konzertstück Nr. 1 op. 113 für zwei Klarinetten und Streichorchester von Mendelssohn sowie Yuri Breners „Clarinets on the Roof“. Mit seinem „Clarinets on the Roof“ spielt Brener auf das Musical „Fiddler on the Roof“ von Jerry Bock, auch bekannt als „Anatevka“, an, das mehrfach verfilmt wurde.

Der Titel geht auch auf das gleichnamige, berühmt gewordene Bild zurück, das Marc Chagall 1912 gemalt hatte. Hintergrund bildet das tragikomische, von Pogromen bedrohte Leben in einem der vielen „jüdischen Schtetl“ in Osteuropa – eine Kultur, die im 20. Jahrhundert durch den Nationalsozialismus und Stalinismus ausgelöscht wurde.

Die Leitung des Konzertes hat Ruben Gazarian, Chefdirigent des GKO. (js)

Restkarten sind an der Abendkasse ab 17 Uhr erhältlich.

Themen folgen