10:36 Uhr

Große Tanzspektakel auf dem Neuburger Schlossfest

Bei den Kleinen und bei den Großen Tanzspielen stehen knapp 250 Tänzer und Musiker auf der Bühne im Schlosshof. Heuer gab es für beide Veranstaltungen neue Stücke

Von Gloria Geissler

Ein bisschen fühlen sie sich alle wie kleine Prinzessinnen. Stolz schreiten sie durch das Schlosstor und hinauf auf die Bühne. Bei der ersten Probe in ihren historischen Gewändern herrschte gleich eine ganz andere Stimmung. Konzentriert sind sie, die Kleinen, und eifrig bei der Sache.

Zum ersten Mal seit Jahren hat der Verkehrsverein das Training der Reigenkinder wieder unter eigener Regie organisiert. Seit November wird geprobt. Drei Reigenkindergruppen sind bei den „Kinder- und Jugendtanzspielen“ dabei. Zwischen drei und zehn Jahren sind die kleinen Tänzer alt. Eine große Herausforderung für die Trainerinnen Vanessa Buckenauer, Bettina Ebert und Kirsten Puppe, den rund 75 Kindern die Choreografien beizubringen. Aber es klappt, die erste Gesamtprobe lief reibungslos. Erhobenen Hauptes tanzten die Mädchen und Buben zu den historischen Klängen der Renaissance-Musikgruppe des Descartes-Gymnasiums unter der Leitung von Nicola Göbel (ehemals Kloss).

Auf dem Neuburger Schloßfest gibt es jede Menge Veranstaltungen

Sie war es auch, die das Stück heuer neu geschrieben hat. „Dem goldenen Käfig entflohen“ heißt es. Ein Prinzenpaar (gespielt von Lilly Mayr und Quirin Vief vom Neuburger Volkstheater) ist seinem höfischen Leben entwischt und kommt unerwarteterweise zu einem Fest der Bauern hinzu. Diese feiern ausgelassen die reiche Ernte. Die Bauerntänzer tanzen genauso wie die Reigenkinder, die kleinen Moriskentänzer buhlen um die Gunst der Prinzessin und versuchen, sie mit kleinen Kunststücken von sich zu überzeugen. Zum ersten Mal hat die Jugendgruppe der Moriskentänzer heuer ihren Auftritt auf der großen Bühne. Christian und Tina Leinfelder proben mit den Buben und Mädchen seit März.

Insgesamt rund 115 Kinder sind bei den Kleinen Tanzspielen beteiligt. Etwas mehr, rund 120, sind es bei den Großen Tanzspielen der Erwachsenen. Auch sie haben in diesem Jahr ein neues Stück bekommen. In „Der verschwundene Narr und andere Schwierigkeiten“ kämpft der Haupthofmeister (gespielt von Jörg Sachse) mit so manchem Problem bei der Organisation seines Festes. Der Narr ist verschwunden, die italienischen Gäste sind aus Versehen im Schloss eingesperrt und der Braten ist angebrannt. „Das ist ein Riesen-Spektakel“, erzählt Nicola Göbel begeistert. Ein bunter Renaissance-Reigen mit wunderschönen höfischen Tänzen und originaler historischer Ausführung. „Da legen wir viel Wert drauf“, sagt Göbel.

Die Tanzspiele auf dem Neuburger Schloßfest sind sehr beliebt

Mit dabei sind die Neuburger Hoftänzer, das Pfalzgräfliche Gefolge, die Amici della danza, die Fahnenschwinger, die Pagen, die Moriskentänzer, Spectaculum de diabolico sowie die Businenbläser. Musikalisch umrahmt werden die Tanzspiele von der Neuburger Hofmusik.

Auftritte: Die „Kinder- und Jugendtanzspiele“ sind am Samstag, 29. Juni, um 16.30 Uhr, am Sonntag, 30. Juni, um 14 Uhr, am Samstag, 6. Juli, um 16 Uhr, und am Sonntag, 7. Juli, um 15 Uhr. „Tanz und Scherz bei Hofe“ wird aufgeführt am Freitag, 28. Juni, um 20.30 Uhr, am Samstag, 29. Juni, um 21.30 Uhr, am Sonntag, 30. Juni, um 17.30 Uhr. Und am zweiten Wochenende am Freitag, 5. Juli, um 19 Uhr, am Samstag, 6. Juli, um 19 Uhr und am Sonntag, 7. Juli, um 18 Uhr. Karten zum Preis von vier beziehungsweise sieben Euro gibt es in der Touristinfo in der Altstadt oder direkt auf dem Schloßfest am Stand des Verkehrsvereins.

Eine Bildergalerie von der Probe finden Sie hier.

Themen Folgen