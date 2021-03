Großeinsatz an Rettungskräften bei Neuburger Milchwerken

Bei den Neuburger Milchwerken sorgte am Mittwochmorgen die Meldung von ausgetretener Salpetersäure für einen Großeinsatz der Rettungskräfte. Der Grund des Austritts muss noch ermittelt werden.

Am Mittwochmorgen kurz vor 9 Uhr heulten die Feuerwehrsirenen nicht nur in Neuburg, sondern auch in umliegenden Gemeinden. Für den Großeinsatz an Rettungskräften sorgte die Meldung , dass bei den Neuburger Milchwerken Salpetersäure ausläuft.

Wie sich dann vor Ort herausstellte., war nur eine geringe Menge an gefährlicher Salpetersäure aus einem Container ausgetreten. Für die Vielzahl an Einsatzkräften, die zum Einsatzort an der Grünauer Straße geeilt waren, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Wie die Polizei meldet, wurden niemand verletzt. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr.

Der Grund des Austritts wird noch ermittelt. Neben den Freiwilligen Feuerwehren waren Kräfte des BRK und der Polizei vor Ort. (nr)

Lesen Sie auch: