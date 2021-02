vor 19 Min.

Großeinsatz in Ingolstadt: Polizei fasst blutverschmierten Mann mit Messer

Am Dienstagnachmittag hat es einen Großeinsatz der Polizei im Ingolstädter Ortsteil Mailing gegeben. Der Polizei war ein Mann mit einem Messer gemeldet worden. Wenig später trafen die Beamten dann auch auf einen blutverschmierten 25-Jährigen.

Im Ingolstädter Ortsteil Mailing ist am Nachmittag ein Mann mit einem Messer gesichtet worden. Die Polizei hat deshalb weite Bereiche abgesperrt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe allerdings nicht, so ein Polizeisprecher. Nähere Informationen will die Polizei in Kürze bekannt geben. (nr)

Lesen Sie auch:









Themen folgen