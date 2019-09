vor 34 Min.

Großeinsatz nach Gasaustritt in Rennertshofen

Wegen eines Gaslecks rückten am Mittwochmittag die Feuerwehren nach Rennertshofen aus.

Baggerfahrer beschädigt bei Erdarbeiten Leitung im Gewerbegebiet. Betreiber Erdgas Schwaben kann Leck rasch abschiebern.

Zu einem Großeinsatz rückten die Feuerwehren Mittwochmittag in Rennertshofen aus. Bei Erdarbeiten in der Straße „Im Gewerbegebiet“ zwecks Verlängerung der Gasleitung hatte ein Baggerfahrer die Leitung beschädigt. Rund 20 Personen mussten aus einer benachbarten Firma kurzeitig evakuiert werden, nachdem in dem Gebäude eine erhöhte Gaskonzentration gemessen wurde. Im Einsatz waren neben den Ortswehren aus Rennertshofen und Stepperg auch die überörtliche Gruppe um den Kreisbrandmeister Gefahrgut Sven Scherm. Mit einem hydraulischen Gerät drückten Spezialisten von Erdgas Schwaben die Leistung ab.

