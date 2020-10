vor 17 Min.

Großes Donauschwimmen in Neuburg ist abgesagt

Plus Der Vorstand der Wasserwacht traf die Entscheidung, das Donauschwimmen in Neuburg abzusagen. Auch der Wasserwachtsball findet nicht statt.

Von Gloria Geissler

Der Vorstand der Neuburger Wasserwacht hatte eine schwere Entscheidung zu treffen. Soll man es wagen, das traditionelle Winterschwimmen Ende Januar durchzuführen oder nicht? Nun ist sie gefallen. Das 52. Neuburger Winterschwimmen wird aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

Eigentlich hätten sich am 30. Januar an die 2000 Schwimmer in die eiskalten Fluten der Donau gestürzt. Mit allerhand schwimmenden Gefährten im Schlepptau, Musik und lustigen Verkleidungen wäre es vermutlich wieder einmal eines der größten Winterschwimmen dieser Art in ganz Europa geworden. Doch Corona lässt all das nicht zu.

Donauschwimmen in Neuburg ist eines der größten Europas

„Die Entscheidung war nicht leicht, jedoch aus organisatorischen, finanziellen und vor allem gesundheitlichen Aspekten für die Teilnehmer nicht anders möglich“, erklärt Matthias Brendel, der Vorsitzende der Wasserwacht, die Entscheidung. Die Absage des Wasserwachtballs im Anschluss an das Schwimmen sei schon lange absehbar gewesen. Das Feiern mit vielen Gleichgesinnten auf engstem Raum ist in Zeiten von Abstandhalten ein Ding der Unmöglichkeit. Ob das Schwimmen stattfinden könnte, wurde von den Verantwortlichen hingegen lange abgewägt, scheitert jedoch an den coronabedingten Auflagen, wie zu geringen Kapazität in den Umkleiden des Parkbads (nur 200 Personen erlaubt) und beim Transport der Teilnehmer in Bussen nach Bittenbrunn (jeder Bus müsste nach jeder Fahrt komplett desinfiziert werden).

Das 52. Neuburger Donauschwimmen wird dann ein Jahr später, am 29. Januar 2022, stattfinden, verspricht Matthias Brendel hoffnungsvoll. Die Mitgliederversammlung im November findet ebenfalls nicht mehr in diesem Herbst statt, sondern erst am 28. Januar 2021 im Rahmen der turnusmäßigen Neuwahlen im Kolpinghaus.

