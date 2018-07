vor 46 Min.

Großes Programm für die Kleinen

Am Samstag ist in Neuburg wieder Kindertag. Rund 30 Geschäfte und Vereine haben Aktionen vorbereitet

Am Samstag ist es wieder so weit, der Kindertag findet von 10 bis 16 Uhr in den Straßenzügen der Neuburger Innenstadt statt. Zahlreiche Geschäfte und Vereine haben sich für diesen Tag etwas ganz Besonderes für die kleinen Bewohner der Stadt ausgedacht und präsentieren sich mit tollen Spielen und Mitmach-Aktionen in den Einkaufsstraßen.

Rund 30 Geschäftsinhaber und Vereine aus Neuburg haben sich angemeldet. Unter allen Aktionen befinden sich auch wieder acht „Stempelstellen“, bei denen es für die dort absolvierten Spiele einen Stempel für die Gewinnspiel-Teilnahmekarte gibt. Ist die Karte voll und bis zum Veranstaltungsende um 16 Uhr am Stand des Stadtmarketings abgegeben worden, ist man im Lostopf für das Kindertag-Gewinnspiel. Es winken Gewinne, wie Eintrittskarten und Sachpreise.

Auch das Rahmenprogramm ist in diesem Jahr wieder breit gefächert und vielversprechend. Neben den Vorführungen von fünf Tanzgruppen erwartet die Besucher noch ein Auftritt einer Rock- und Jazzband der Musikschule Neuburg auf der Aktionsfläche der Kreuzung Färber-, Schmid- und Rosenstraße. (nr)

Alle Aktionen sowie einen Übersichtsplan gibt es unter www.stadtmarketing-neuburg.de.