vor 50 Min.

Großes Programm zum Abschied bei der Sommerakademie

Das ist zum Abschluss der Neuburger Sommerakademie am Wochenende geboten.

Neuburg Gleich über zwei Tage verabschieden sich Teilnehmer und Dozenten der diesjährigen Neuburger Sommerakademie mit Konzerten, kleinen Ausstellungen und einem Theaterstück. Dabei ist der Eintritt zu allen Veranstaltungen auch in diesem Jahr wieder frei.

Programm am Freitag bei der Neuburger Sommerakademie

Los geht es am Freitagabend mit dem Teilnehmerabschlusskonzert Jazz: Ab 19 Uhr werden knapp 30 Studenten der Kurse in verschiedenen Jazz-Combos im Neuburger Stadttheater spielen.

Programm am Samstag bei der Neuburger Sommerakademie

Gegen 10 Uhr am Samstag bietet Genua Scharmberg noch einmal eine Führung über den Kunstparcours an, der während der gesamten Akademie die verschiedenen Arbeiten der Kunstdozenten im Stadtraum beinhaltet, Treffpunkt ist der Marstall. Um 11 Uhr lädt dann die Kinderakademie und das Jugendatelier ins Descartes-Gymnasium und in die Räume des Studienseminars ein, wo später die Arbeiten der Nachwuchskünstler präsentiert werden.

Ein Highlight jeder Akademie sind die Aufführungen des Jugendtheaters unter Regie von Louis Villinger: Auch in diesem Jahr wird das in zwei Wochen einstudierte Stück zwei Mal am Abschlusstag gezeigt, nämlich um 12.30 Uhr und um 16.30 Uhr. Gespielt wird das Stück „Ronja Räubertochter“.Um 14 Uhr öffnen sich dann alle Ateliers der Akademie: Die Teilnehmer der Bildenden Kunst präsentieren ihre Arbeiten in den Werkstätten als kleine Ausstellungen, die dann allesamt bis etwa 17 Uhr geöffnet sind. Dabei werden sowohl Malerei als auch Porträtzeichnungen, Drucke, Schmuck und Skulpturen der Kurse gezeigt. Um 14.30 Uhr gibt es die Möglichkeit, die Ateliers zu entdecken, Treffpunkt für den Atelierrundgang ist der Karlsplatz vor dem Rathaus.

Um 18 Uhr wird es musikalisch, wenn im Kongregationssaal die Teilnehmer der Klassik-Kurse zum Teilnehmerabschlusskonzert aufspielen. Pianisten treffen auf Bandoneonspieler, Geiger auf Cellisten und Klarinettisten. Parallel zum Abschlusskonzert startet das Akademiefest im Theaterinnenhof. (nr)

