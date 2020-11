vor 17 Min.

Großmehring: Unbekannte werfen Böller in Wohnung

Zwei Männer warfen den Sprengkörper in das offene Fenster einer Wohnung in Großmehring. Was zu den vermeintlichen Tätern bisher bekannt ist.

In den frühen Samstagmorgenstunden haben Unbekannte in Großmehring am Marienplatz einen Böller in das offene Fenster einer Wohnung geworfen. Wie die Polizei mitteilt, explodierte der Böller dann im Wohnzimmer.

Polizei Ingolstadt: Der Böller beschädigte nur die Wohnung in Großmehring

Im Zimmer selbst entstand ein kleiner Schaden. Die beiden Bewohner allerdings, die sich im Wohnzimmer aufhielten, als der Sprengkörper in die Luft ging, kamen mit dem Schrecken davon. Als sie aus dem Fenster blickten, konnten sie noch erkennen, dass sich die beiden Unbekannten Richtung Donaugasse davon machten.

Laut Ausführungen der Polizei ist lediglich bekannt, dass einer der beiden Männer eine schlanke Statur hatte und eine dunkle Winterjacke mit Fell getragen haben soll. Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizeiinspektion Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 entgegen. (nr)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen