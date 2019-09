16:00 Uhr

Großmehringer Landwirt hängt zur Abschreckung tote Krähen auf

Eine besondere Form der Abschreckung hat sich ein Landwirt aus Großmehring überlegt: Er hat an einem Feld tote Krähen aufgehängt, um seine Saat vor anderen Vögeln zu schützen.

Am Donnerstagvormittag sorgten an einem Feld aufgehängte tote Krähen an einer Ortsverbindungsstraße im Bereich Großmehring bei vorbeifahrenden Autofahrern für so viel Aufmerksamkeit, dass sie die Polizei einschalteten. Eine Streife kontaktierte daraufhin den Landwirt, dem das Feld gehört und der die zehn toten Vögel zur Abschreckung anderer Krähen aufgehängt hatte.

Der Großmehringer Landwirt wollte verhindern, dass andere Krähen das Saatgut aus der Erde picken

Er wollte so verhindern, dass die Vögel ihm das bereits ausgebrachte Saatgut aus der Erde picken. Die Krähen, die laut Polizei zu bestimmten Jahreszeiten legal gejagt werden dürfen, hatte der Landwirt von einem Jäger bekommen und dann an einem Baum und an Stangen um sein Feld platziert. Der Mann nahm die Vögel aufgrund der negativen Resonanz wieder ab, heißt es im Polizeibericht. (nr)

Themen folgen