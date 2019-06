vor 39 Min.

Grüne halten Versammlung in Neuburg ab

Fraktionsvorsitzender Ludwig Hartmann ist zu Gast

Heute an morgen denken: Gestärkt durch das Mitgliederwachstum und die vergangenen Wahlen, nehmen die oberbayerischen Grünen die Kommunalwahl 2020 in den Blick und stellen Ideen und konkrete Konzepte für eine grüne, nachhaltige und zukunftsfähige Kommunalpolitik vor.

Am Samstag, 29. Juni, kommen die oberbayerischen Grünen zur Bezirksversammlung in Neuburg zusammen. Erwartet werden rund 150 Delegierte, Kommunalpolitiker sowie Abgeordnete aus dem Bezirkstag, Landtag und Bundestag. Interessierte Bürger sind eingeladen zum öffentlichen Teil ab 11 Uhr mit den Hauptrednern, der stellvertretenden Bundesvorsitzenden Jamila Schäfer und dem Fraktionsvorsitzenden Ludwig Hartmann, MdL.

Während Jamila Schäfer als Koordinatorin für europäische und internationale Zusammenarbeit direkte Einblicke in die anstehende Europapolitik nach diesem Wahlerfolg geben wird, nimmt Ludwig Hartmann als Sprecher für den ländlichen Raum die Entwicklung in Bayern in den Blick. (nr)

Themen Folgen